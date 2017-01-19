Черная овца коллектива: семь признаков того, что коллеги вас просто ненавидят

Они не отвечают на вашу улыбку. Речь не о плохом дне в офисе или чьем-то испорченном настроении, а о постоянной ситуации, когда в ответ на вашу лучезарную улыбку коллеги отвечают каменными лицами. Согласитесь, это довольно странно, если вы, конечно, не работаете в похоронном бюро.

Они избегают вас. У коллег внезапно находятся срочные дела, когда вы присоединяетесь к ним во время перерыва на обед? Их вдруг начинают одолевать мистические звонки или им срочно нужно бежать километровку в противоположную сторону офиса, когда вы встречаетесь в коридоре? Конечно, безумно сложно представить, что кто-то специально вас избегает. И все же. Если не все так очевидно, но вас не покидает странное чувство отторжения, понаблюдайте за взглядом коллег при разговоре с вами. Они не хотят смотреть вам в глаза? Это еще одна веская причина, чтобы задать (хотя бы себе) вопрос "Почему я не нравлюсь им".

Они не принимают во внимание сказанное вами. Если вы работаете разносчиком писем, то вряд ли президент компании будет выслушивать ваши часовые монологи на профессиональные темы, но если вы квалифицированный сотрудник, и при этом на совещаниях от ваших слов константно отмахиваются, словно от мухи, влетевшей в душную комнату — это повод для размышлений.

Они дают односложные ответы. Стоит понаблюдать за тем, как коллеги общаются с вами. Если все ваши беседы сводятся к вежливому "привет-пока", хоть вы и работаете в компании уже продолжительное время, то это может быть признаком недоверия со стороны коллег.

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Они распускают о вас сплетни. Это глупое, некрасивое и непрофессиональное поведение, к сожалению, встречается нередко. И, разумеется, слухи пускают о тех людях, к которым не питают особой любви. Если вы попали в подобную ситуацию, советуем задуматься о смене коллектива.

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Они не включают вас в неформальные клубы (чаты, кружки). Здоровый юмор — часть любого дружного коллектива, как и неформальное времяпрепровождение после работы. Но если вы неоднократно замечали, что коллеги шутят о чем-то "своем", а вы упорно не понимаете, о чем идет речь, и у вас создается впечатление, что офис делится на две части, в одну из которых вы почему-то не получили допуска — это прямо говорит о том, что вы для команды являетесь нежеланной.

Они "бросают вас под колеса". Пробовали ли ваши коллеги без причины вас в чем-то обвинять? Или пытались свалить на вас свои задания? "Это сделает ХХХ, потому что у нее больше времени (она новенькая, ей бы не помешала практика в этом вопросе)". Если коллеги пытаются выставить вас перед боссом в плохом свете — это может говорить лишь об одном — вам пора искать другую работу.