Четыре вещи, которые помогут вам полюбить свою жизнь

Гала встречала людей, которые едва ознакомившись с основами любви к себе, уже ожидали сказочных результатов: "Сегодня утром я составила список того, за что я благодарна, но моя жизнь по-прежнему далека от совершенства". Как и в любом другом деле, для того, чтобы увидеть результат, нужна постоянная практика.

Дарлинг изучает этот предмет уже десять лет и за это время я испробовала множество инструментов и техник. Вот некоторые из них, которые прижились и доказали свою действенность. Их можно использовать как первый шаг в удивительном путешествии любви к себе.

Медитация

"Это один из самых мощных ритуалов, которые стоит выполнят каждый день — это первое, что я делаю, проснувшись утром. Сегодня я даже медитировала в такси по дороге в аэропорт. Мне очень нравятся практики медитации, которые ведет Джессика Сноу — они идеально подходят тем, кто никогда раньше этим не занимался", — рассказывает Гала.

Foto: Shutterstock

Благодарность

"Ритуал благодарности это не просто составление списков вещей, которые вам нравятся (хоть это и может приносить удовольствие). Это умение смотреть на мир другими глазами. Суть благодарности заключается в понимании того, что вы сами выбираете, на чем концентрироваться и на что тратить свою энергию. Если вы очень боитесь боли, то вы на ней подсознательно и сосредотачиваетесь. Соответственно, боль заполняет всю вашу систему координат. Но если вы концентрируетесь на радости, то вы будете испытывать ее гораздо чаще и больше. Если и это не мотивирует вас быть благодарными за то, что у вас есть, то я не знаю, что еще вам сможет помочь", — делится автор.

Движение

"Двигаться надо каждый день — факт. Но иногда поход в спортивный зал — совершенно не то, чего нам хочется. Недавно я слушала интервью писательницы Даниэль ЛаПорт, которая предложила слушателям задать себе два вопроса: какие практики саморазвития для них работают и какие из них приятны? Задайте себе эти вопросы и запомните ответы. В следующий раз, когда вам не захочется идти на йогу или в спортивный зал, вспомните, как вам хорошо после занятий. Это может вас мотивировать оторваться от планшета и собраться на занятия.

"Нас мотивируют разные вещи. Например, я люблю ходить в зал, чтобы каждый день узнавать, на что способно мое тело. Это помогло мне лучше понять себя и совершенно поменяло мое отношение к себе", — утверждает Дарлинг.

Foto: Shutterstock

Харизма

По словам Галы, зона комфорта — удобная штука: незачем рисковать, уютно сидеть в своей ракушке и притворяться совершенно посредственным человеком. "Но когда я представляю, что вокруг меня работает съемочная команда и мои дети смогут посмотреть отснятый материал, я вдохновляюсь на небывалые для себя вещи. Внезапно мне хочется разодеться в яркие цвета, мне хочется выйти из дома и отправиться на поиск приключений. Я встречаюсь с друзьями и нахожу общий язык с такими же людьми, открытыми ко всему новому. Я понимаю, что важно делать каждый день особенным и неповторимым", — заключает автор.