По статистике датчане — одна из самых счастливых наций в мире. О том, какая философия помогает им создать атмосферу покоя, тепла и дружелюбия, рассказывает в своей книге Майк Викинг — основатель и руководитель Института исследования счастья, пишет Леди.mail.ru.
Оказывается, главный секрет счастья датчан — в умении создавать хюгге (дат. — hygge) — ощущение уюта. Хотя этот перевод не вполне точен. По мнению автора книги "Hygge. Секрет датского счастья", это целая философия, в основе которой лежат три понятия: любовь, тепло и безмятежность.
Но и они полностью не способны охарактеризовать хюгге. Потому что счастье — это не про слова, а про ощущение. "Хюгге похоже на теплое объятие, только без физического контакта. Это ситуация, в которой можно полностью расслабиться и быть собой".
К счастью, хюгге можно привнести в свою жизнь, это совсем не сложно. Рассказываем, как это сделать.