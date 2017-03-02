

Оказывается, главный секрет счастья датчан — в умении создавать хюгге (дат. — hygge) — ощущение уюта. Хотя этот перевод не вполне точен. По мнению автора книги "Hygge. Секрет датского счастья", это целая философия, в основе которой лежат три понятия: любовь, тепло и безмятежность.





Но и они полностью не способны охарактеризовать хюгге. Потому что счастье — это не про слова, а про ощущение. "Хюгге похоже на теплое объятие, только без физического контакта. Это ситуация, в которой можно полностью расслабиться и быть собой".





К счастью, хюгге можно привнести в свою жизнь, это совсем не сложно. Рассказываем, как это сделать.