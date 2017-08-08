Дело всей жизни: как выбрать работу, которая сделает вас счастливой

Выбор профессии или смена профориентации — эти решения могут изменить нашу жизнь как в лучшую, так и в худшую сторону. Delfi Viņa рассказывает, как сделать выбор, связанный с карьерой, чтобы в будущем о нем не пожалеть.
Если вы решили поменять свою жизнь, карьеру, или не знаете, как развиваться в профессиональном плане, то важно не допустить ошибки, которые в итоге могут сделать вас несчастными. Мы собрали самые распространенные ошибки, которые допускают люди при выборе карьеры, и вопросы, которые помогут вам лучше понять, в каком направлении дальше двигаться.