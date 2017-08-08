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Дело всей жизни: как выбрать работу, которая сделает вас счастливой

DELFI Woman
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Вы уделяете слишком много внимания тому, что говорят другие
Дело всей жизни: как выбрать работу, которая сделает вас счастливой
Foto: Shutterstock
Дита Виновскажурналист

Выбор профессии или смена профориентации — эти решения могут изменить нашу жизнь как в лучшую, так и в худшую сторону. Delfi Viņa рассказывает, как сделать выбор, связанный с карьерой, чтобы в будущем о нем не пожалеть.

Если вы решили поменять свою жизнь, карьеру, или не знаете, как развиваться в профессиональном плане, то важно не допустить ошибки, которые в итоге могут сделать вас несчастными. Мы собрали самые распространенные ошибки, которые допускают люди при выборе карьеры, и вопросы, которые помогут вам лучше понять, в каком направлении дальше двигаться.

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Вы уделяете слишком много внимания тому, что говорят другие

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DELFI Woman

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