Мы начинаем отношения в полном блаженстве, а затем словно заходим в тупик. Мы не знаем, что произошло, но всё не так, как было раньше. Кажется, что-то пошло не так. Страсть и влюбленность превратились в привычку, пишет "Клубер".
Итак, 10 форм поведения, которые разрушают отношения (и советы как этого избежать):
- 1. 1. Вести себя так, будто ты один
- 2. 2. Нести ответственность только за себя любимого
- 3. 3. Отсутствие собственных интересов
- 4. 4. Быть слишком чувствительным и неуверенным в себе
- 5. 5. Устраивать истерики, подкалывать и не уважать любимого человека
- 6. 6. Отсутствие привязанности и работы
- 7. 7. Смайлики в соцсетях вместо живого общения
- 8. 8. Постоянное надоедание
- 9. 9. Компульсивное поведение
- 10. 10. Обман