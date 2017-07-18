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Десять признаков того, что вы обладаете сильной интуицией

DELFI Woman
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Десять признаков того, что вы обладаете сильной интуицией
Foto: Shutterstock

Всем знакома фраза "доверься внутреннему голосу". В ней действительно есть доля истины. Ведь почти каждому из нас хоть раз в жизни довелось испытать некое предчувствие, а прислушавшись к нему, мы в итоге понимали, что оказались правы. Вместе с Power of Positivity мы рассказываем, как понять, что у вас сильно развито "шестое чувство".

Я верю в интуицию и вдохновение. Иногда я чувствую, что я прав. Я не знаю, прав ли я. Альберт Эйнштейн.
Обычно интуиция не работает "на нас" каждую минуту, но бывают случаи, когда она и впрямь не подводит. Ее объясняют теориями, абстрактными идеями, возможностями, но не материальными реалиями. Несмотря на это, "шестое чувство" действительно может быть мощным инструментом, если конечно знать, как с ним работать. Мы собрали десять главных признаков, свидетельствующих о том, что вы можете предчувствовать и предугадывать события и поступки людей:

Десять признаков того, что вы обладаете сильной интуицией
Foto: Shutterstock

Вы видите очень яркие сны

Большинство людей запоминают свои сны очень фрагментарно, буквально обрывками последних минут перед пробуждением. Человек с развитой интуицией четко помнит свои яркие сны практически от начала до конца. Иногда сны кажутся предсказанием будущего или вы испытываете дежа-вю, когда попадаете в ситуацию, которую видели во сне.

Вы осознаете свои эмоции

Быть внимательным к своим ощущениям и чувствам значит понимать свою интуицию. Ваши эмоции могут быть проявлением внутреннего голоса. Иногда такие эмоции невозможно не игнорировать, пока вы не учтете их или даже не последуете им. Осознание собственных эмоций — ключ к пониманию своей интуиции.

Вы способны к сопереживанию

Интуитивный человек распознает не только свои, но и чужие эмоции — друзей, семьи или даже незнакомых людей. Интуитивным людям чаще доверяют, потому что они понимают эмоциональное состояние людей.

Десять признаков того, что вы обладаете сильной интуицией
Foto: PantherMedia/Scanpix

Вы осознаете сами себя

Интуитивный люди осознают не только свои эмоции, но и свои мысли и поступки, а так же то, как их мировоззрение влияет на других. Практика осознанности играет важную роль в самосознании. Вы всегда знаете, что вы делаете, а также знаете, почему и о чем думаете.

Вы наблюдаете за обстановкой

Ваше внимание направлено не только внутрь себя, но и на все, что вас окружает. Интуитивные люди подмечают то, что остальные не видят или считают неважным.

Вы — творческий человек

Интуитивным людям свойственна творческая жилка, которая может проявляться тысячами способов. Именно творчество помогает людям находить контакт с окружающим их миром. Творчество исходит из глубины человека — оно неподвластно логическим объяснениям.

Вы понимаете обе стороны споров

Люди с сильной интуицией легко улавливают малейшие нюансы дискуссий и выступают против разграничения любого вопроса на черное и белое. Такие люди формируют собственное мнение, стараются понять собеседника и видят сложность всех ситуаций с разных сторон.

Скорее всего, вы — интроверт

"Интуиты" не стремятся к расширению своего круга общения, хотя бывают моменты, когда даже им очень хочется общения с новыми людьми. Вам нравится общаться с людьми, но в большинстве случаев вы предпочитаете проводить время наедине с собой. Вы способны наслаждаться одиночеством, но в то же время не чувствуете себя одинокими.

Иногда вы надумываете лишнего

Если вам не всегда удается сразу уловить суть дела, то вы начинаете анализировать ситуацию, как говорится, до победного конца. Простой и лежащий на поверхности ответ вас не удовлетворяет, потому что вы привыкли, что любой ответ — лишь верхушка айсберга. Вы стараетесь раскопать правду, иногда не замечая, что она у вас прямо под носом.

Вы — оптимист

Интуиция обычно предупреждает о неприятных и опасных ситуациях, но это не значит, что вы не замечаете положительных событий жизни. Если в каждом кризисе вы видите возможность роста, несмотря на негативные предчувствия, то ваша интуиция гораздо сильнее, чем вы предполагали.

Интуиция заключается в умении прислушиваться к себе, к своим мыслям и эмоциям, а также к окружающему вас миру. Интуиция подобна шестому чувству и доступна далеко не каждому.

Если вы никогда не обращали внимания на "внутренний голос" и предчувствия или считали их паранойей, то, возможно, вы бессознательно старались заглушить свою интуицию. Но если вам оказалось знакомым большинство описанных случаев, то вам открыто новое понимание вас самих и окружающего вас мира — стоит только сделать первый шаг.

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DELFI Woman

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