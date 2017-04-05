Широко распространена идея, что мудрая женщина — это женщина добрая, терпеливая, понимающая. В общем, очень удобная для мужчины.

И правда, почему бы не прославлять женщину, которая не показывает своего плохого настроения, всегда нежна, услужлива и жертвует своими приоритетами ради выгоды мужа? Ее счастье — в успехе супруга, детей и кого угодно, кроме своего собственного. Но мы уверены, что жертвенность не имеет ничего общего с умом или мудростью. Ведь умная женщина — прежде всего самодостаточна!

Конечно, мужчины в ее жизни были, есть и будут. Но ее мир не крутится вокруг них. Она понимает, что отношения с противоположным полом — важная, но далеко не единственная составляющая ее счастья. У нее есть увлечения, друзья и работа. Она ценит себя и не считает, что состоится как женщина, только когда встретит "того единственного".

2. Она честна с собой

Умная женщина понимает, что горькая правда лучше наивных фантазий. Поэтому она не находит нелепых оправданий ни себе, ни своему мужчине. Если он не звонит — значит, она ему не интересна. Конец. Точка. Оправдания о болезни двоюродной бабушки и срочном совещании в 12 ночи лучше оставить для кого-то другого. Умная женщина не носит розовых очков.

3. Она не устраивает драмы

Умная женщина открыта в проявлениях своих эмоций. Когда она радуется, то радуется от всего сердца. Когда грустит, тоже не скрывает этого. Однако умная женщина не разыгрывает драм, не накручивает саму себя и не упивается своим горем, особенно публично. Она понимает, что если она действительно страдает рядом с мужчиной, значит, это не ее мужчина. А театр одного актера ей ни к чему.

4. Она проницательна

Она чувствует ложь и хорошо разбирается в людях, поэтому обмануть ее очень сложно. Она открыта и готова предложить свою помощь в трудной ситуации. Она не завистлива и готова разделить с вами вашу радость. Поэтому с ней очень легко общаться и дружить.

5. Она нашла свой собственный стиль

Она не идет на поводу у сиюминутных трендов и не впадает в крайности. Она давно нашла себя и свой стиль. Сумасшедшие эксперименты не для нее, ведь она знает, что ей идет, а что нет. Умная женщина понимает, что не может понравиться всем, и не стремится к этому. Возможно, именно потому она всегда и везде выглядит уместно.

6. Она принципиальна

Жизнь научила ее, что иногда нужно идти на компромиссы и уступать. Однако есть вещи, в которых она принципиальна. И тогда ее уже не подкупить, не уговорить и не запугать. Это вовсе не значит, что она непреклонна во всем. Ее мнение может меняться со временем, но она сама решает, как ей жить, и никакие упреки и угрозы ей не важны.

7. Она умеет прощать

Умная женщина понимает, что идеальных людей не существует. Каждый может ошибиться, поэтому, если вы искренне раскаиваетесь, она простит и никогда не будет напоминать вам о вашем проступке.

8. Она живет настоящим

Умная женщина выносит из прошлого только опыт. Она не мучает себя бесконечными невысказанными диалогами и мыслями о том, что могло бы быть, если бы… Она понимает, что лишь тот, кто целиком живет в настоящем, никогда не будет жалеть о прошлом.

9. Она живет в гармонии с собой

Такая женщина понимает свое тело и прислушивается к нему. Она не будет веселиться в клубе до утра, если знает, что утром ей предстоит идти на работу. Она любит свое тело и не позволяет никому диктовать ей, как оно должно выглядеть.

10. Она остается женщиной

Несмотря на весь свой опыт и жизненную мудрость, она все равно остается женщиной. Она любит цветы, посиделки с подругами и другие маленькие радости жизни. Она не стесняется плакать на грустных фильмах, радоваться мелочам и любить в себе женщину. Она всегда остается собой, и поэтому она прекрасна в любом возрасте!

Быть умной женщиной — не значит соответствовать какому-то набору качеств. У каждого свой путь и свои жизненные цели. Поэтому очень важно принять себя и развиваться так, как вы считаете нужным. Ведь только когда вы найдете себя и полюбите, в вашей жизни не будет зависти, сомнений и разочарований.