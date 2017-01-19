Это лучше держать в секрете ради вашего же блага. Нет, это не личные скелеты в шкафу, ничего такого, но это то, что поможет вашей репутации и отношениям:

1. Ваши комплексы по поводу своей внешности

Покажите мне женщину, которую абсолютно все устраивает в своем теле. Даже у самой идеальной найдется какая-нибудь веснушка, морщинка или родинка, которую она хотела бы убрать. Я уже не говорю про вечное желание похудеть.

В общем, я не встречала еще ни одну женщину, которая бы не хотела в себе что-нибудь изменить. Разница в том, что умные женщины не акцентируют внимание на своих мнимых недостатках. Они знают, что это не поможет им от них избавиться, а только привлечет к ним еще больше внимания. Вместо этого они подчеркивают свои достоинства и умело ими играют.

2. Все подробности отношений

В понедельник вы счастливы, во вторник "с вас уже хватит", в среду "все сложно", но страстный поцелуй и секс в четверг доказал, что все хорошо, и вот уже в пятницу вы снова влюблены. Для вас это хорошо, но когда вы все это рассказываете своим друзьям, они склонны фокусироваться только на плохом, и тем самым вы умаляете свои отношения и портите репутацию вашей пары.

3. Тот момент, когда вы "немного погорячились" во время расставания

Когда вы отправили ему миллион сообщений или звонили без устали, пока у вас не села батарея. Когда вы звонили ему в дверь, рыдая, или решились на отчаянную месть. Это не круто, но случается — вы это поняли и уже пошли дальше. Но не стоит этим делиться с другими — это никогда не будет в вашу пользу.

4. Количество мужчин, с которыми вы переспали

Здесь нет правильного ответа, потому просто будьте взрослыми людьми, смиритесь, что у каждого из вас было свое прошлое, и идите дальше. По одной цифре нельзя судить: у одной девушки было 5 мужчин, но с каждым из них она встречала долгий период; а у другой было трое, но всех она сменила в течение одной недели. Все относительно.

5. Как вы следите за кем-то онлайн

Не секрет, что мы часто заходим на странички бывших или потенциальных, чтобы как можно больше проведать об их жизни. Но это не то, чем можно гордиться. Держите это при себе.

6. Что вы можете сделать лучше

Не нужно говорить другим, что вы можете сделать что-то лучше, даже если вы "просто хотите помочь". Позвольте людям самим постараться — это будет вежливо и достойно.

7. Что вы все еще думаете о бывшем

Это можно говорить подруге или маме, но явно не новому мужчине, даже если он сам это понимает.

8. Сколько денег вы зарабатываете/тратите

Деньги — это очень сложная тема, которая может вызвать самые разные чувства: от тревоги и неуверенности в себе до ревности и осуждения.

9. Ваше мнение о его семье и друзьях

Если только они не совсем уже опасные и неуважительные, нет необходимости делиться своими личными конфликтами с кем-то важным для вашего мужчины. Если ему и придется делать выбор, скорее всего он будет не в вашу пользу.

10. Чужие секреты

Это лишь признак, что вам нельзя доверять.



