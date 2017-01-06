Стресс негативно отражается на всех сферах нашей жизни, поэтому мы считаем, что советы издания "Prevention" будут полезны каждому из вас. Если верить написанному, то избавление от тревоги и усталости займет совсем немного времени и прекрасно подойдет для "критических моментов" — к примеру, перед важным собранием, или в случае какой-то непредвиденной ситуации.

Техники дыхания для уменьшения тревожности

Даже уделяя дыханию хотя бы по 2-3 минуты в день, вы уже сможете ощутить разницу. Выберите одну из трех предложенных техник, и попробуйте выполнить упражнения. Например, во время обеденного перерыва.

Силовые 10

Сначала сделайте четырехсекундный вдох, концентрируясь на том, что вас подавляет и беспокоит, а затем совершите шестисекундный выдох, представляя, что вы таким образом избавляетесь от всех своих тревог. Повторите так 10 раз.

Вдыхайте хорошее, выдыхайте плохое

Если вы ощущаете напряжение, попробуйте перебрать в голове все самое хорошее, что когда-либо с вами происходило. На этой положительной ноте совершите вдох. Выдыхая, концентрируйтесь на избавлении от негативных эмоций. Вы заметите, как ваш сердечный ритм приходит в норму, а напряжение уходит.

15 успокаивающих вдохов и выдохов

Во время выполнения этого упражнения следует внимательно следить за длительностью вдохов и выдохов: каждый вдох должен длиться четыре, а выдох — шесть секунд. Всего необходимо совершить 15 подходов. Первые пять подходов вы должны будете стараться думать только о том, что вас угнетает и при выдохе избавляться от плохих мыслей. Во время следующих пяти подходов старайтесь не думать о том, что происходит вокруг, и концентрируйтесь только на процессе дыхания. Во время последних пяти подходов думайте о человеке, которого любите.

Слушайте музыку

Музыка обалдает невероятной целебной силой, и способна нормализовать многие процессы в нашем организме. Включите радио или любимый плейлист, пока утром готовитесь к очередному рабочему дню. Послушайте классическую музыку или блюз, чтобы успокоиться и избавиться от стресса. Даже если просто хотите сделать свой день чуть позитивнее, любимая композиция всегда поможет настроиться на нужный лад.

Любуйтесь на яркие цвета

Специалисты указывают, что и яркие цвета помогают привести процессы нашего организма в норму, уменьшая уровень стресса. Советуем всегда иметь при себе какой-нибудь небольшой мудборд или хотя бы парочку жизнерадостных и ярких картинок. В момент, когда негативные эмоции будут брать над вами верх — просто обратитесь к одной из этих картинок. Такое незамысловатое действие на самом деле поможет успокоиться!

Отправьтесь на прогулку

Разумеется, хорошая прогулка на свежем воздухе всегда поможет "проветрить голову". Если погода позволяет, советуем также насладиться обеденным перерывом в парке. Утренние и вечерние пробежки или спортивная ходьба приведет ваше тело в тонус, а мысли — в порядок.

Сделайте экспресс масаж рук

Даже пять минут такого массажа отлично помогут справиться с ежедневным стрессом. Кроме того, простейшая техника массажа позволяет выполнять его самостоятельно — правой рукой промассируйте левую ладонь и пальцы, а затем повторите все с другой рукой. Конечно, и другие виды массажа являются замечательным подспорьем в борьбе со стрессом. К примеру, советуем узнать больше о технике Чампи.

Проводите время с животными

Ученые уже давно доказали, что наши братья меньшие — прекрасные терапевты. Время, проводимое с ними, не просто вызывает на наших лицах улыбки умиления, но и благотворно влияет на выработку нашим организмом гормона счастья — окситоцина.

Пейте травяные чаи

В природе существует масса растений, помогающих снять стресс. Валериана, мята, ромашка, пустырник, зверобой, мелисса — выбор очень широк. Если травяные сборы вас не сильно привлекают, то можно обойтись и более привычным зеленым чаем. К примеру, Тегуаньинь замечательно "раскрывает" сознание, способствуя очищению от негативных мыслей.

Чаще обнимайтесь

Американские ученые пришли к выводу, что люди, которые часто обнимаются, легче справлятся со стрессом, и вообще реже его испытывают. Объятия способны нормализовать давление и замедлить учащенное сердцебиение. Почувствовали беспокойство? Обнимите кого-нибудь!

Купите кресло-качалку

Оказалось, сидение в кресле-качалке способствует выработке эндорфинов и даже уменьшает боль. Если вы регулярно страдаете от стресса, и не знаете, как от него избавиться — обдумайте покупку кресла-качалки.

Следите за спиной

Люди, занимающиеся пилатесом, отличаются прекрасной осанкой, большей уверенностью в себе и меньшим уровнем тревожности. К таким выводам пришли ученые из США. Мы не принуждаем вас заниматься йогой и пилатесом. Но если хотя бы пару минут ежедневно вы будете посвящать упражнениям на выпрямление и растяжку позвоночника, если вы будете более внимательно относиться к тому, в какой позе проводите по 10 часов в день за компьютером или другими экранами — ваше самочувствие точно улучшится!