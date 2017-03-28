Доля чувствительных женщин и так непроста, поэтому им определенно не нужен лишний стресс или давление, которые несут следующие высказывания, пишет "Клубер".
- 1. 1. "Почему ты такая эмоциональная?".
- 2. 2. "Почему ты так все долго делаешь?"
- 3. 3. "Почему тебе нужно так много перерывов?"
- 4. 4. "Ты слишком усложняешь жизнь"
- 5. 5. "Ты распускаешь нюни"
- 6. 6. "Чувствительные люди просто хотят привлечь к себе внимание"
- 7. 7. "Ты чувствуешь/думаешь слишком много"
- 8. 8. "Неудивительно, что у тебя нет друзей"
- 9. 9. "Ты придаешь вещам слишком много значения"
- 10. 10. "Просто прими это как должное и разберись с этим"