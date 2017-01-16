Нервозное ерзание



Если вы один из тех людей, которые даже в самых безобидных ситуациях легко поддаются панике, то вы наверняка знакомы с таким проявлением "нервов". Покачивание ногой, ковыряние в ногтях и нервозное ерзание — от таких неприятных действий трудно отучиться, потому что чаще всего они происходят неосознанно.

Все вышеперечисленное легко дает окружающим понять, что вам недостает уверенности в себе. Это подтверждает автор многих книг и эксперт по языку тела Тоня Рейман.