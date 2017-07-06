LV

Девять вещей, которые разрушают вашу жизнь (и методы борьбы с ними)

DELFI Woman
Оставить комментарий
1 9
Насилие
Девять вещей, которые разрушают вашу жизнь (и методы борьбы с ними)
Foto: Alexa Mazzarello / cc

Люди часто ведут себя так, что вредят сами себе и окружающим. У такого поведения множество причин, среди которых и общественное давление, и стресс. Но чаще всего разрушительное поведение усваивается человеком в раннем детстве через общение с теми, кто имеет для него авторитет. Однако если вы заметили в себе признаки такого поведения, не спешите себя хоронить — существуют эффективные методы, которые помогут вам сделать жизнь более здоровой, пишет Power of Positivity.

Если вы не проговариваете то, что происходит с вами изнутри, то рано или поздно это обернется против вас. Виго Мортенсен, актер

Ложь

Девять вещей, которые разрушают вашу жизнь (и методы борьбы с ними)
Foto: Shutterstock


Люди врут по многим причинам. Иногда ложь носит безобидный характер и действительно является "ложью во спасение", а иногда люди лгут просто, чтобы поднять свою самооценку, и чем больше они зависят от того, что о них думают другие, тем больше они врут.

Лучшее средство от лжи — каждый раз спрашивать себя, что даст вам конкретное вранье, и стоит ли риска последствия сказанной вами неправды. К тому же, отношения, построенные на честности и искренности, всегда более долговечны чем те, что основаны на лжи.

1 9
Насилие

Source info

DELFI Woman

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

6 разрушающих фраз, которые вы никогда не должны себе говорить

6 разрушающих фраз, которые вы никогда не должны себе говорить
Пять опасных заблуждений, разрушающих вашу карьеру

Пять опасных заблуждений, разрушающих вашу карьеру
Пять вредных привычек, которые мешают вам стать лучше

Пять вредных привычек, которые мешают вам стать лучше
Девять вещей, которые разрушают вашу жизнь (и методы борьбы с ними)

Девять вещей, которые разрушают вашу жизнь (и методы борьбы с ними)

Почему нельзя показывать на себе чужую болезнь?

Почему нельзя показывать на себе чужую болезнь?

Секреты стиля: выгодно подчеркиваем ягодицы

Секреты стиля: выгодно подчеркиваем ягодицы

14 способов защитить брак от развода, по мнению ученых

14 способов защитить брак от развода, по мнению ученых

Темные круги под глазами: как с ними бороться и когда пора к врачу?

Темные круги под глазами: как с ними бороться и когда пора к врачу?

подробнее
Почему нельзя показывать на себе чужую болезнь?

Почему нельзя показывать на себе чужую болезнь?

Секреты стиля: выгодно подчеркиваем ягодицы

Секреты стиля: выгодно подчеркиваем ягодицы

14 способов защитить брак от развода, по мнению ученых

14 способов защитить брак от развода, по мнению ученых

Девять вещей, которые разрушают вашу жизнь (и методы борьбы с ними)

Девять вещей, которые разрушают вашу жизнь (и методы борьбы с ними)

Темные круги под глазами: как с ними бороться и когда пора к врачу?

Темные круги под глазами: как с ними бороться и когда пора к врачу?

подробнее
Реклама
Хочу поставить зубные имплантаты. Что? Как? Почему?

Хочу поставить зубные имплантаты. Что? Как? Почему?

Только на woman
Королева красоты на службе закона: как девушка из Латвии сменила корону на работу в полиции

Королева красоты на службе закона: как девушка из Латвии сменила корону на работу в полиции

Вокруг Латвии за 22 дня: как архитектор оббежал свою страну

Вокруг Латвии за 22 дня: как архитектор оббежал свою страну

Мой характер закаляли неудачи. Рассказ предпринимательницы Марии Повилайте

Мой характер закаляли неудачи. Рассказ предпринимательницы Марии Повилайте

Он будет боготворить вас, если управлять им через заботу. Правила жизни Тины Кароль

Он будет боготворить вас, если управлять им через заботу. Правила жизни Тины Кароль

Толстая Барби Ингрида: как стандарты красоты унижают человека

Толстая Барби Ингрида: как стандарты красоты унижают человека

Выйти из футляра. Редактор мужского журнала — о том, чего не хватает латвийским мужчинам

Выйти из футляра. Редактор мужского журнала — о том, чего не хватает латвийским мужчинам

Бросить все и начать свое дело. Как топ-модель и работница банка открыли свой бизнес

Бросить все и начать свое дело. Как топ-модель и работница банка открыли свой бизнес

07fff40b5dd495aca2ac4e1c3fbc60aa.orphus