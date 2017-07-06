Девять вещей, которые разрушают вашу жизнь (и методы борьбы с ними)

Люди часто ведут себя так, что вредят сами себе и окружающим. У такого поведения множество причин, среди которых и общественное давление, и стресс. Но чаще всего разрушительное поведение усваивается человеком в раннем детстве через общение с теми, кто имеет для него авторитет. Однако если вы заметили в себе признаки такого поведения, не спешите себя хоронить — существуют эффективные методы, которые помогут вам сделать жизнь более здоровой, пишет Power of Positivity.

Если вы не проговариваете то, что происходит с вами изнутри, то рано или поздно это обернется против вас. Виго Мортенсен, актер

Ложь

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Люди врут по многим причинам. Иногда ложь носит безобидный характер и действительно является "ложью во спасение", а иногда люди лгут просто, чтобы поднять свою самооценку, и чем больше они зависят от того, что о них думают другие, тем больше они врут.





Лучшее средство от лжи — каждый раз спрашивать себя, что даст вам конкретное вранье, и стоит ли риска последствия сказанной вами неправды. К тому же, отношения, построенные на честности и искренности, всегда более долговечны чем те, что основаны на лжи.



