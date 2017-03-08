Полное название праздника 8 Марта — Международный день борьбы за права женщин и международный мир. А дату 8 Марта — выбрали благодаря старинному немецкому преданию. В Средние века в Германии, как и во многих других странах, действовало правило первой ночи. То есть выходящие замуж крепостные девушки должны были отдать свою невинность не мужу, а своему господину.





И вот в одной деревне был большой праздник: отдавали замуж восемь девушек, и все они по странному совпадению носили имя Марта. Семь девушек одна за другой входили в опочивальню к господину, а восьмая отказалась. Ее схватили и насильно привели в замок. Раздеваясь, Марта выхватила из складок рубашки нож и убила своего господина. Она все рассказала любимому, после чего супруги сбежали и жили вместе долго и счастливо.





Эту легенду как пример первого вызова женщины против своего бесправия в 1910 году на собрании социалисток в Копенгагене рассказала Клара Цеткин. В честь этой девушки — восьмой Марты — Клара Цеткин и ее подруга Роза Люксембург предложили учредить международный женский день, в который женщины всего мира будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам.



