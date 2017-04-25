Однажды я подумала, что мой муж изменяет мне, потому что он стал сверхмилым и начал готовить вкусные блюда. Именно тогда я решила, что, если он изменяет, то это стоит того.





Возможно, каждые отношения нуждаются в толике вины, чтобы напомнить вам обоим, насколько важно быть милыми друг с другом. Но, если бы это было так, Тайгер Вудс был бы лучшим мужем на свете …, но вряд ли его бывшая жена Элин согласится с этим.





Так есть ли у свободных отношений будущее?



