Чем дольше и чаще участники практиковали нудизм, тем счастливее они были. Однако, возможно, все наоборот, и люди, которым больше нравятся их тела, чаще проводят время без одежды. Ученые также посетили два мероприятия натуристов в Великобритании. Участников мероприятий два раза спрашивали об их чувствах (перед тем, как они снимали одежду и надевали ее обратно).





На обоих мероприятиях самооценка, уровень удовлетворенности жизнью и своим телом у людей повысились после того, как они провели время обнаженными. Исследователи говорят: судя по всему, нагота положительно влияет на психическое здоровье.