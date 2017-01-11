Как часто вы разрешаете себе расслабиться, не гнаться за повышением, дедлайном или еще чем-нибудь? Если подумать, мы постоянно что-то кому-то должны. Зарабатывать, воспитывать детей, заботиться о родителях, устраивать личную жизнь и даже отдыхать в красивых местах и теплых странах (по крайней мере, так "делают все"). Slow life предлагает сбросить скорость и начать жить осознанно, при этом особо не меняя составные части собственной жизни.





О философии slow life в России известно очень мало. Между тем ее последователи давно продвигают свои идеи в Европе. Началось все в 1986 году в Италии (а в размеренности итальянцы знают толк!). Когда на одной из центральных площадей Рима открылся McDonald’s, журналист Карло Петрини выступил с акцией протеста. В противовес fast food он предлагал сконцентрироваться на качественной, "медленной" еде. Так началось движение slow food, а затем заговорили о целой философии — slow life. Она подразумевает — жить и получать удовольствие от всего, что вы делаете, будь то работа, уборка или дорога на работу. Основные принципы, которые позволяют оставаться счастливым, здоровым и энергичным в любой ситуации, до безобразия просты.





Питайтесь осознанно

Приверженцы "медленной еды" пропагандируют принципы здорового питания с акцентом на фермерские продукты. Свою концепцию они описывают тремя взаимосвязанными принципами: качественная еда по справедливой цене.

"Это связь климата, сезонности продуктов, знаний фермера, способов сбора урожая, последующей обработки, стоимости обработки, транспортировки, а также отношение продавца к товару — тысячи маленьких шагов, которые предпринимаются на пути продукта от поля до тарелки", — описывает тонкости системы Ричард Маккарти, исполнительный директор Slow Food США.

Адепты движения предлагают превратить процесс потребления пищи в медитативное хобби — сродни вышиванию. Согласитесь, сложно угадать вкус привычных продуктов с завязанными глазами, ведь мы редко концентрируемся на ощущениях. Но — стоит только снизить скорость жевания, как выяснится, что и вкус у блюда посредственный, да и вообще гамбургеры вам никогда не нравились.

Само собой, во время трапезы ничто не должно отвлекать — ни телевизор, ни гаджеты. Доказано, в режиме многозадачности человек не контролирует насыщение и съедает больше, чем следует.



Не хватайтесь за все и сразу

Исследование, проведенное в Хартфордширском университете, показало: горожане передвигаются на 10% быстрее жителей деревень. И скорость только растет.

Жизнь в стиле Slow Life не призывает отказаться от достижений современности и променять метро на пешую прогулку в другой конец города. Если вы качественно справляетесь с уймой дел в сжатые сроки — отлично. Другое дело, если такая ситуация — большой стресс для вас. В этом случае от суетной многозадачности нужно избавляться.

"Многозадачность на самом деле замедляет вас, увеличивая риск ошибки, — уверен профессор Дэвид Э. Мейер, специалист по когнитивной психологии из Университета Мичигана. — Любые помехи плохо сказываются на нашей способности обрабатывать информацию".

Не нужно проводить глубокие научные исследования, чтобы понять простую истину: в круговороте дел очень сложно сделать все хорошо. Размеренное и вдумчивое выполнение самых обычных действий учит концентрироваться, это залог высокой эффективности.



Планируйте время и пространство

Обратите внимание на окружающую вас обстановку. Слоулайферы уверены: творческий беспорядок — лишь оправдание лени. Именно с организации пространства вокруг себя начинается организация своего времени.

Приверженцы размеренного бытия выступают за тайминг без фанатизма. Что-то всегда будет нарушать график, но это не повод опускать руки. Срочная работа помешала уделить время изучению языка? Ничего страшного. Сегодня работайте, а образование — перенесите на завтра, просто увеличив количество часов.

Учитесь отдыхать

Слоулайферы предлагают отказываться от гаджетов на время отдыха. Если и не отключать телефон, то хотя бы убирать звук уведомлений. Лайки и комментарии, конечно, стимулируют ощущение радости, но вместе с тем вызывают зависимость и отвлекают от менее радостных, но более необходимых дел.



Получать удовольствие в стиле слоулайф — это наслаждаться происходящим, а не судорожно щелкать фото, чтобы скорее выложить его в соцсети.

Кстати, принципы медленной жизни легли в основу концепции отелей Soneva на Мальдивах и в Таиланде. Территория организована таким образом, чтобы везде можно было передвигаться босиком и ощущать тепло природных материалов. Особо популярны такие развлечения, как "расслабление на собственном пляже" и "дремота под звездным небом".

