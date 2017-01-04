Алина (28 лет) — молодая, привлекательная женщина. Умница и красавица, на работе ее хвалят и сулят повышение. Одна беда — любимый супруг часто заглядывает в бутылку. И тогда их в целом неплохой быт на несколько дней превращается в кошмар. Затем — снова затишье и снова буря… Так Алина и Марис живут уже пять лет. Познакомились они на студенческой вечеринке, дома у общих друзей. Среди всех собравшихся мужчин, некоторые из которых явно проявляли к ней интерес, Алину привлек именно он. Марис казался загадочным, утонченным, интеллектуальным. Алина почему-то была уверена, что другие мужчины по сравнению с ним — слишком скучные и предсказуемые. У него уже тогда были проблемы с выпивкой, но влюбленную девушку это не беспокоило.

Другая история. Виктор (35 лет) работает инженером в преуспевающей строительной фирме. Всем коллегам пример — надежный, аккуратный, ответственный. Наверное, когда-нибудь даже возглавит отдел. Многие удивляются — почему такой завидный мужчина и до сих пор один? Да нет, не один. Виктор, как и многие мужчины средних лет в Латвии, живет с родителями. Он стесняется признаться, что главный человек в его жизни — мама, с которой его связывают близкие доверительные отношения, чувство долга и благодарности. Иногда у Виктора случают необъяснимые приступы одышки, но врачи лишь разводят руками — мол, психосоматика.

В чем суть

Эмоциональная зависимость по сути мало чем отличается от более понятной нам химической. То же бегство от своих чувств, та же неспособность принять реальность и свое место в ней, то же неумение выдерживать нагрузку, создаваемую самим фактом нашего появления на свет.

И все же, в отличие от пьянства, наркомании или пристрастия к азартным играм, эмоциональная зависимость — явление более сложное. В нашем обществе в течение многих поколений настолько укоренились нездоровые модели семейной жизни, что проявления эмоциональной зависимости мы часто просто не замечаем, принимая их за норму. И тогда болезнь выглядит как любовь, контроль — как забота, страх — как привязанность, а нарушение границ — как искренний интерес.

Итак, любая форма зависимости — это не просто разгильдяйство и распущенность. Поэтому привычный принцип "Да возьми же себя в руки!" тут как правило не срабатывает. Зависимость, в том числе эмоциональная, это бегство от каких-то аспектов жизни, которые по тем или иным причинам оказываются невыносимыми.

Пожалуй, самый типичный пример — неспособность многих из нас выдержать одиночество (а периоды одиночества в жизни вообще-то обладают большим целительным потенциалом). И тогда любой партнер или партнерша неосознанно воспринимаются как способ "спастись". Находясь в таких отношениях, мы зависим не столько от конкретной личности (личность нас вообще не интересует), сколько от самих отношений.

Возвращаясь к примеру Виктора, очень характерная форма эмоциональной зависимости — нездоровая связь взрослого человека с престарелыми родителями. Естественно, ни одна потенциальная подруга не выдерживает конкуренции со вселюбящей и всепоглощающей фигурой Матери. В каком-то смысле, мужчина, которому не удалось отделиться от мамы, остается младенцем. И мир его — относительно безопасен, ведь любящая мать позаботится обо всем. Только у этой "безопасности" есть своя цена. Если проводить аналогии с алкоголизмом, родительская опека для взрослого мужчины становится формой опьянения, которая, как водка в случае пьяницы, избавляет его от необходимости принять ответственность за свою жизнь.

Как распознать зависимость

Тревога. Вас сковывает сильное чувство тревоги или страха. За многие годы оно стало настолько привычным, что, возможно, вы его даже не замечаете. Потребность в снижении мучительной тревоги побуждает вас "сделать хоть что-нибудь". Например, "спасти" партнера или ребенка от жизненных трудностей.

Вина. При эмоциональной зависимости мы часто страдаем от глубокого и, как правило, нездорового чувства вины. Проявляется это в постоянном самобичевании, осуждении или перфекционизме. Вина часто побуждает нас признавать себя ответственными за проблемы, которые нас не касаются, но избегать ответственности там, где это действительно необходимо. Характерное проявление скрытой вины — критиканство и навязчивые обвинения в адрес окружающих.

Усталость, истощенность. Находясь в нездоровых отношениях, мы попадаем в плен тяжелых чувств, ограничивающих установок, часто обрекая себя на страдание. Конечно же, со временем это приводит к истощению. Интересно, что у людей, привыкших жить в эмоциональной зависимости, порог душевной боли выше. Короче говоря, они привыкают терпеть.

Апатия, отсутствие интереса к жизни. Если все наши внутренние ресурсы уходят на поддержание нездоровых отношений (а ресурсов они требуют ого-го сколько!), жизнь становится серой и "невкусной". "Кризисный режим" не способствует раскрытию нашего потенциала. Жить нам некогда, мы "выживаем". Как следствие — обида, злость, разочарование.

Что с этим делать?

Хорошая новость в том, что у вас по-прежнему есть выбор. Как и в случае любой другой зависимости, для начала важно признать, что она у вас есть. Зачастую это самый трудный шаг, до которого человек дозревает годами, расплачиваясь за это по полной программе.

В том, чтобы признать свою уязвимость, поможет режим "внутреннего наблюдателя". Вы можете начать прислушиваться к своим чувствам и переживаниям. Это очень важно — перенести центр тяжести вашего внимания с других людей, отношений,процессов на вас самих.

Возможно, вы заметите в себе описанные выше тяжелые ощущения. О многом вам расскажет собственное тело — у некоторых бывает чувство "мешка на плечах", "петли на шее" и т.д. Наша телесность обычно красноречиво свидетельствует о состоянии души.

Вы можете следить за собой самостоятельно или обратиться за помощью к подходящему помощнику — психологу, психотерапевту, группе поддержки, а может, просто к надежному другу, который умеет выслушивать, воздерживаясь от непрошеных советов. На этом пути вам будет полезно углубить свои знания о проявлениях эмоциональной зависимости. Благо литературы на этот счет сейчас полно. Уже сам факт осознания "багов" ведет к большей свободе.

Наконец, осознав слабые стороны, которые побуждают вас входить в состояние эмоциональной зависимости, вы постепенно научитесь действовать по принципу "все наоборот". Например, вы привыкли никогда не говорить о своих чувствах. Действуйте наоборот — изучайте их, относитесь с уважением и ожидайте уважения от других. Раньше вам могло казаться, что у вас нет другой возможности, кроме как находиться в калечащих вас отношениях. Теперь вы можете почувствовать себя достаточно уверенно, чтобы сделать осознанный выбор — положить им конец, изменить их или уже осознанно оставить все как есть.