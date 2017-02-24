Авторы доклада задались целью изучить, как цифровые технологии изменяют традиционное представление о рабочем месте и рабочем дне. Они проанализировали данные, полученные из 15 стран мира — Аргентины, Бразилии, Индии, Японии, США, Бельгии, Франции, Финляндии, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландов, Испании, Швеции и Великобритании.





Анализ показал, что у удаленной работы есть много преимуществ — работающие на дому сотрудники могут гибко планировать свое время и не тратят его на дорогу до офиса, что позволяет работать более продуктивно. Однако, как выяснилось, не все так гладко — удаленный труд чреват ненормированным рабочим днем, переработками и невозможностью провести грань между работой и личной жизнью. А это ведет к хроническому стрессу, депрессии и бессоннице.





Авторы доклада разделили удаленных работников на три типа: на тех, кто регулярно работает из дома, на "высокомобильных" сотрудников, которые постоянно перемещаются между различными рабочими местами, и на тех, кто делит рабочее время между офисом и другим местом. Работники из всех трех групп значительно чаще, чем офисные сотрудники, жалуются на стресс и проблемы со сном.





Наиболее тяжелые нагрузки испытывают "высокомобильные" сотрудники. К примеру, 41% из них признался, что постоянно ощущает стресс, в то время как среди тех, кто работает в офисе, таких насчитывается только 25%.





В целом на депрессию и бессонницу жалуются 42% удаленных и 29% офисных работников, выяснили авторы доклада.





Как считает один из авторов, Джон Мессенджер (Jon Messenger), оптимальный режим работы — частично удаленный, когда сотрудники бывают в офисе два-три дня в неделю, а в остальные дни работают из дома.





"Иногда людям нужно лицом к лицу встречаться с коллегами, а иногда для успешного выполнения задания необходим автономный режим", — пояснил он.