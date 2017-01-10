Каждому хоть раз в жизни хотелось остаться жить под пледом. Каждый хоть раз в жизни говорил в слезах: "Я ничего не знаю! Ничего не хочу! Отстаньте от меня, мне плохо!" Апатия, нехватка сил, ощущение беспомощности и ступор… Как избавиться от этих ощущений, изменить свою жизнь и откуда взять энергию для великих свершений, объясняет психолог Марина Муравьева.
Что такое энергия?
Движение (физическая активность), радость (позитивное мышление, практики) и энергия — три взаимосвязанных ресурса. Одно запускает второе: не нужно искать источник силы извне, все внутри нас.
Если ты, как маленький ребенок, кидаешься из угла в угол, от одной деятельности к другой, потому что тебе так хочется или это модно, любая практика не принесет пользы.
Если человек не понимает, для чего и зачем он что-то делает или меняет, эти действия причинят боль или разочарование. Наша голова заполняется террабайтами информации каждую минуту. Мы можем много знать, но ничего не делать. Как запустить перемены? Просто начать действовать. Да. Начать действовать сложно. Еще труднее продолжать.
Где взять энергию для изменений?
Разбираться в себе можно бесконечно, только вы знаете, где ваш предел. Много людей в поисках счастья ударяются в спорт: человек вдруг превращается в фанатика, который маниакально качается. И если спросить, для чего он это делает и рад ли, он скажет: "На автомате".
Важно не перегнуть палку и не превратить желание в одержимость диетами и тренировками. Всем нравятся люди, которые мыслят позитивно. Заменять негативные мысли позитивом — хорошо. Но важно делать конкретные действия.
Энергия: момент "здесь и сейчас"
То, кто вы сейчас, это следствие вашего вчера. Принимаете ли вы это или не принимаете. Нет смысла убиваться: "У меня что-то не так". Вы тратите много энергии впустую: "Я плохо выгляжу. Я недостаточно хороша/сексуальна/свой вариант". Самобичевание не приносит результата.
Ваше завтра — это то, что вы думаете сегодня. Если вы сейчас думаете о том, что у вас большая попа или вы ничего не добились — это ваше будущее. Да, мучительно осознавать: "Все не так, потому что у меня низкооплачиваемая работа". Но ты меняешь работу, и снова появляется апатия. Или ты можешь жить за границей в прекрасном городе мечты. И находясь там, все равно думаешь: "Что делать? В чем смысл жизни?" Среди ваших друзей есть идеальные люди? Нет. Но они ваши друзья. Сделайте то же самое с моментом "здесь и сейчас".
Перестаньте анализировать. Относитесь к тому, что вы сейчас имеете, как к хорошему другу, который имеет недостатки. "Да, мое настоящее сегодня выглядит так. И да, это результат моих мыслей, действий или бездействия. Но я могу сегодня действовать так, чтобы завтра было другим". Никто не может изменить прошлое. Только приняв сегодняшний момент, можно кардинально изменить жизнь. Если этого признания нет, можно менять работу, страну, мужчину: всегда с вами будет борьба с настоящим. Вы можете создать любое настоящее.