Энергия: момент "здесь и сейчас"

То, кто вы сейчас, это следствие вашего вчера. Принимаете ли вы это или не принимаете. Нет смысла убиваться: "У меня что-то не так". Вы тратите много энергии впустую: "Я плохо выгляжу. Я недостаточно хороша/сексуальна/свой вариант". Самобичевание не приносит результата.

Ваше завтра — это то, что вы думаете сегодня. Если вы сейчас думаете о том, что у вас большая попа или вы ничего не добились — это ваше будущее. Да, мучительно осознавать: "Все не так, потому что у меня низкооплачиваемая работа". Но ты меняешь работу, и снова появляется апатия. Или ты можешь жить за границей в прекрасном городе мечты. И находясь там, все равно думаешь: "Что делать? В чем смысл жизни?" Среди ваших друзей есть идеальные люди? Нет. Но они ваши друзья. Сделайте то же самое с моментом "здесь и сейчас".

Перестаньте анализировать. Относитесь к тому, что вы сейчас имеете, как к хорошему другу, который имеет недостатки. "Да, мое настоящее сегодня выглядит так. И да, это результат моих мыслей, действий или бездействия. Но я могу сегодня действовать так, чтобы завтра было другим". Никто не может изменить прошлое. Только приняв сегодняшний момент, можно кардинально изменить жизнь. Если этого признания нет, можно менять работу, страну, мужчину: всегда с вами будет борьба с настоящим. Вы можете создать любое настоящее.