О мыслях и повторении





Вы замечали. как приходят мысли? Обычно человек думает о 5-7 темах постоянно. Они будто повторяются, не отпуская очень долгое время. Например, у меня несколько лет в голове жила одна вещь: "у меня нет денег". Хотя я не голодала, но зарплаты на желаемое хватало не всегда. Я просыпалась утром с мыслью "у меня нет денег", днем думала об этом, когда открывала кошелек и при просмотре вакансий на новую работу, а ночью засыпала с идеей "где же взять денег?" Удивительно, но эта мысль преследовала меня несколько лет.





А мою подругу подстерегала другая мысль: "мужики меня не любят". И реально — не находилось ни одного, который мог быть с ней долго. Они то предавали ее, то бросали, то вообще исчезали без объяснений. И я регулярно слушала ее размышления об одиночестве, а она о моих долгах и желаниях иметь все.





Так как ситуация у нас у обеих казалась нерешаемой, мы искали методы воздействия на нее на семинарах и тренингах. Мы пробовали позитивное мышление, хождение в род, расстановки по Хеллингеру, прощение и даже медитации. Мы наполнялись женскими энергиями, взаимодействовали со стихиями и симоронили. В общем, результат был — хорошее настроение от посещения мероприятий, приятные впечатления о ведущих и участниках и мечты.





Что реально работает?





На семинарах я сама видела, как техники помогали другим участникам. И я искренне верила, что и у меня когда-нибудь случиться чудо. А пока его не было, я читала книжки, делала полезные упражнения и экономила. У подруги ситуация была аналогичной, ничего конкретно не помогало.





Однажды мне сказали, что я слишком сильно "держусь" за свое желание, но я не поняла, как этого не делать. Я узнала, что есть "избыточные потенциалы", это когда самые сильные желания не сбываются. И нужно загадать и больше не думать. Но только как не думать о деньгах, когда за квартиру платить нечем? В общем, более 6 лет длилась эта история. И наверно, продолжалась бы она и сегодня, если бы мне однажды не надоело.





Однажды я поняла, что мысли о деньгах постоянно крутятся в моей голове. Что и тренинги о деньгах, и разговоры о них же, да и проблемы все от них. Я просто решила оценить — а сколько времени в день я уделяю этому вопросу? И мне стало страшно! Когда я не спала, я думала о деньгах! Т.е. больше половины суток я размышляла о финансах. Я просто обратила внимание, что постоянно в голове возвращаюсь к этому вопросу. И после 3-х дней наблюдений я решила — мне надоело!





Никогда





Волшебная техника нашлась потом, а тогда я будто выдумывала ее сама. Я просто одним субботним днем села дома за столик с кружкой чая и начала размышлять: "почему я решила, что у меня должно быть больше денег? Стоит лишь оглянуться вокруг, и становится понятно — у моих родителей денег не больше. У моих одноклассников редко у кого их больше. Да и вообще, в моем городе все зарабатывают мало. Так почему у меня вдруг их должно быть много?"





Конечно, чтобы получать больше, можно поехать в столицу или в другую страну. Но это опять мечты. А реальность — у меня есть сумма, которой на еду мне хватает. И вероятность, что вдруг станет больше — очень мала. И возможно НИКОГДА у меня не будет миллиона на квартиру или на машину.





Размышления были очень печальные, осознание грустным и безрадостным. И что-то внутри сопротивлялось, голос в голове кричал, что это не правда. А я просто повторяла: "я разрешаю себе не иметь много денег". Я, наверно, тысячи раз повторила: "никогда у меня не будет много денег". И по щекам лились слезы, а внутри будто что-то разрывалось от боли. Видимо, умирала мечта, созданная годами.





Я не знаю, сколько длился этот процесс, но потом вдруг мне стало очень легко. И боль отступила.





Чудеса





На следующий день я чувствовала себя новым человеком. Мысли о деньгах приходили снова, но вместо того, чтобы размышлять о богатстве или источнике дохода, я говорила себе: "Никогда я не буду богатой". И мысль будто растворялась в пространстве. Я просто отказывалась вновь рассуждать об этой теме. Я ее закрыла.





Только первую неделю мысль о деньгах пыталась вернуться обратно. Но мое "Никогда" полностью ее блокировало. Я перестала искать информацию о семинарах, прекратила говорить о деньгах с окружающими и переключилась на другие темы. А уже через месяц я перешла на работу с зарплатой в 2 раза выше! И я ее не искала, вакансию мне предложили знакомые, и меня взяли без проблем.





Как это сработало? Я много лет все свое внимание уделяла чему-то одному. Я ничего не видела, кроме идеи богатства. И не замечала окружающего мира. А когда я перестала об этом думать, "перекос" прошел. Энергия потекла правильно — в разные сферы, и улучшение коснулось и финансов тоже.





Эксперимент был удачным. Поэтому рассказала о нем подруге. Уговорить ее отказаться от идеи о замужестве было не просто. Она настойчиво утверждала, что у нее все равно получится. Но увидев мои результаты, она тоже начала твердить "Никогда". У нее все было чуть-чуть по-другому. Сразу она не могла поверить, а просто автоматически повторяла фразу. И только через 2 недели вдруг у нее случился момент, когда она поняла, что это реально правда, что может так случиться, что она никогда не встретит своего мужчину. Ее слезы и умирание мечты были не в начале, а в середине процесса. Но главное, что потом она тоже поняла, что больше ничего в жизни не видела, что думала только об одном, а все события даже не замечала.





Прошло уже больше года. Я на хорошей работе, а подруга встречается с приятным мужчиной, который смотрит на нее влюбленными глазами, и вроде пока не планирует сбегать. И мы продолжаем пользоваться важной фразой: "У меня никогда не будет…", когда вдруг в голове появляется какая-то навязчивая идея.

Оксана Громова



