Ведь если гости приходят к вам, то в случае, если все пойдет "не так", уйти по-английски у вас не получится, да и по-русски тоже, так как уходить из собственного дома "куда глаза глядят" — не принято. А то все из дома вынесут, вместе со стенами и возвращаться будет просто некуда.

1. "Нужные люди"

Для "нужных людей" лучше выделить свободное время и пригласить их в кафе, откуда можно сбежать, если вечер станет "невыносимо прекрасным", но только не домой. "Нужные люди" — это как правило отвратительные существа, общение с которыми происходит "по необходимости". К моему огромному счастью, мне никогда не приходилось общаться близко с "нужными людьми", но у моих друзей подобный опыт был, когда они обхаживали шефа супруга, для более успешного и быстрого карьерного роста.

К категории "нужных людей" относятся как правило "боссы" всех мастей, "богатые тетушки при смерти" или гипотетические спонсоры гениальных, но бедных творцов. Общение с "нужными людьми" — это всегда смесь, состоящая из мелких унижений и крупной лести, а в новогоднюю ночь все-таки хочется побыть нормальным и искренним человеком, хотя бы немного. Кроме того, шампанское, которое присутствует на праздничном столе, может развязать вам язык и то, что тщательно скрывалось в течение долгого времени, выльется на голову "нужного человека" праведным, но мутным потоком измученного сознания.

Кроме того, "нужные люди", как правило, обладают мерзким характером и непомерно завышенной самооценкой, и вынести общество "полубога" в течение нескольких часов подряд бывает просто нереально.