Новый год — это долгожданный праздник, который принято отмечать в кругу семьи и близких друзей. Но иногда жизнь вносит свои коррективы, и Новый год приходится отмечать не так, как вы хотели. Тогда главное — очень крепко задуматься перед тем, как приглашать кого-то в гости, пишет MyJane.ru.
Ведь если гости приходят к вам, то в случае, если все пойдет "не так", уйти по-английски у вас не получится, да и по-русски тоже, так как уходить из собственного дома "куда глаза глядят" — не принято. А то все из дома вынесут, вместе со стенами и возвращаться будет просто некуда.
1. "Нужные люди"
Для "нужных людей" лучше выделить свободное время и пригласить их в кафе, откуда можно сбежать, если вечер станет "невыносимо прекрасным", но только не домой. "Нужные люди" — это как правило отвратительные существа, общение с которыми происходит "по необходимости". К моему огромному счастью, мне никогда не приходилось общаться близко с "нужными людьми", но у моих друзей подобный опыт был, когда они обхаживали шефа супруга, для более успешного и быстрого карьерного роста.
К категории "нужных людей" относятся как правило "боссы" всех мастей, "богатые тетушки при смерти" или гипотетические спонсоры гениальных, но бедных творцов. Общение с "нужными людьми" — это всегда смесь, состоящая из мелких унижений и крупной лести, а в новогоднюю ночь все-таки хочется побыть нормальным и искренним человеком, хотя бы немного. Кроме того, шампанское, которое присутствует на праздничном столе, может развязать вам язык и то, что тщательно скрывалось в течение долгого времени, выльется на голову "нужного человека" праведным, но мутным потоком измученного сознания.
Кроме того, "нужные люди", как правило, обладают мерзким характером и непомерно завышенной самооценкой, и вынести общество "полубога" в течение нескольких часов подряд бывает просто нереально.
2. Агрессивные сторонники ЗОЖ
Веганы, любители бега, сторонники трезвого образа жизни — все это очень , ну очень круто, я ими восхищаюсь и уважаю их выбор. Все это здорово, но только до тех пор, пока сторонники здорового образа жизни не становятся агрессивными и не начинают нести "свет в темные народные массы", доказывая, что их выбор самый правильный. Я хорошо помню Новый год, когда мой муж пригласил к нам своего коллегу с супругой. Коллега оказался веганом, и когда я вынесла к гостям жаренную курицу, он мрачно произнес, "вот и трупы понесли". Его супруга активно не употребляла спиртное, что и с горящими от праведного гнева глазами сообщила всем присутствующим, и когда кто-то из гостей тянулся к бокалу с вином, она презрительно поджимала губы. К середине вечера все гости, разделились на "латентных алкоголиков" и "трупоедов" и только мой муж и его гости чувствовали себя прекрасно. Муж, потому что он активно занимается бегом, а его гости, потому что они "правильные" и с них все должны были брать пример. Остальным простым смертным, в том числе и мне, хотелось зарыться лицом во вредный салат с колбасой, чтобы никого не видеть и не слышать.
3. Мы не секта
Первое правило секты гласит, всегда отвечать: "мы не секта". Поэтому если вы пригласите в гости людей с постоянной прибитой улыбкой на лице и просто извергающими позитив и прописные истины, первые, что они скажут: "мы не секта". А затем достанут многочисленные брошюрки и книги и начнут приставать ко всем с правильными вопросами о смысле жизни и ее поиске. В то время как обычные гости постепенно повышают градус употребляемых спиртных напитков, "мы не секта" остаются трезвым как стеклышко и их нравоучения становятся просто невыносимыми. К концу праздничного вечера половина ваших гостей может уйти в секту, а другая половина в КПЗ, за то, что поколотила первую половину гостей, которая начала учить их жить.
4. "Ты меня уважаешь"
Если вся компания однородная и "ты меня уважаешь" является адекватной частью этой большой и дружной семьи, то ничего особенного произойти не может. Все будет как обычно, мирно, дружно. Все гости напьются, набьют друг другу морды, вывернут желудки на ковер, потом помирятся и сядут смотреть Колю Баскова по телевизору, прихлебывая пиво из "полторашки". Но если вы привыкли встречать Новый год иначе, то явление "ты меня уважаешь" в компании интеллигентах гостей будет крайне рискованным.
Исходя из собственной непроходимой интеллигентности, воспитанные гости не смогут сделать замечание "ты меня уважаешь" в самом начале, а потом, когда замечание уже делать будет поздно, начнется голубой огонек дома. "Ты меня уважаешь" будет приставать к гостям, пить и бить посуду, очищать желудок на балконе (в лучше случае) и ползать по коридору с низким мычанием, напугав интеллигентную собаку хозяев до икоты. К сожалению, "ты меня уважаешь", совершенно неубиваемые и могут праздновать до самого утра, в отличие от интеллигентных гостей, которые вырубаются просто от самого запаха крепких спиртных напитков, источаемых маргинальным гостем.