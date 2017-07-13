Как сохранять спокойствие в спорах: шесть полезных советов

Эмоциональный интеллект (ЭИ) это способность распознавать и управлять своими и чужими эмоциями. Люди с низким ЭИ неспособны сохранять спокойствие, что приводит к эскалации конфликта, а люди с высоким ЭИ остаются спокойными во время любого спора, тем самым сводя его на нет.

Любой конфликт выбивает нас из колеи. В ходе эволюции мы научились защищать себя при признаках угрозы. Цивилизованные люди не дерутся как барсук с койотом и не убегают как кролик от лисы, но автоматический инстинкт самозащиты, который находится в нашем подсознании, никуда не делся.

Любой конфликт выбивает нас из колеи. В ходе эволюции мы научились защищать себя при признаках угрозы. Цивилизованные люди не дерутся как барсук с койотом и не убегают как кролик от лисы, но автоматический инстинкт самозащиты, который находится в нашем подсознании, никуда не делся. Диана Мушо-Хэмилтон.

Конфликты — неотъемлемая часть нашей жизни. Даже самый спокойный и собранный человек испытывал смятение в ситуации спора или конфликта. В большинстве случаев люди не контролируют исход конфликтов.

Единственное, что мы можем контролировать, — свою реакцию. Но это не значит, что пересилить свой автоматический и подсознательный инстинкт —плевое дело. Это не так. Но мы можем научиться оставаться спокойными и сдержанными в любой конфликтной ситуации. И вот как:

Дышите глубоко

Зачем это нужно: способность оставаться расслабленным и сфокусированным зависит от умения расслаблять тело. Частое дыхание — природная реакция организма на признаки стресса. Умение гасить эту реакцию и глубокое дыхание помогают телу оставаться в состоянии покоя.

Как это делать: делайте глубокие вдохи через нос и медленно выдыхайте через рот. Плавное и глубокое дыхание снижает в организме концентрацию двух главных гормонов стресса — адреналина и кортизола.

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Сфокусируйтесь на своем теле

Зачем это нужно: если вы умеете концентрироваться на своих физических ощущениях, то вы сможете осознанно их изменять. Когда ваш фокус смещается на ваше тело, вы можете ощутить напряжение, осознать, что вы часто и быстро дышите, и другие признаки стресса.

Как это делать: когда вы заметили, что ваше тело начало напрягаться, примите нейтральную позу — расслабьте плечи и руки. Эта поза "транслирует" собеседнику вашу искренность и открытость, и зачастую разряжает обстановку.

Внимательно слушайте

Зачем это нужно: люди начинают спор или конфликт, если им кажется, что их не услышали. К тому же, невозможно остановить спор, если вы не слушаете и не слышите, что вам говорят.

Как это делать: когда кто-то говорит, сосредоточьте все свое внимание на том, что говорит этот человек. Игнорируйте любые желания высказаться в ответ. Когда собеседник закончит говорить, вам будет доступна вся необходимая информация, чтобы составить грамотный ответ.

Задавайте вопросы, требующие развернутого ответа

Зачем это нужно: открытые вопросы очень важны для разрешения конфликтов. Во-первых, такие вопросы свидетельствуют о том, что вы внимательно слушали собеседника. Во-вторых, такими вопросами вы продемонстрируете свое уважение к оппоненту, позволив ему развить свою мысль.

Как это делать: некоторым людям сложно научиться задавать открытые вопросы. Самый простой способ — избегайте вопросов, на которые можно ответить односложно — "да" или "нет". Начинайте вопросы со слов "Что", "Как", "Почему", "Каким образом". Можете попробовать прямо сейчас. Видите разницу?

Foto: PantherMedia/Scanpix

Не повышайте голос

Зачем это нужно: в большинстве конфликтов стороны общаются на повышенных тонах. Соответственно, чтобы рассеять конфликт, нужно говорить негромко. Кстати, от уровня голоса еще зависит и артериальное давление — когда оно достигает определенной отметки, то становится трудно уследить за сутью разговора.

Как это делать: первый шаг — справиться с начальным гневом оппонента и громким голосом этого не добиться. Как только вы начнете говорить спокойно и размеренно, вы сами почувствуете, что успокаиваетесь, а это передается и остальным участникам.

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Останьтесь при своих мнениях

Зачем это нужно: не в каждом конфликте возможно добиться компромисса или взаимовыгодных результатов. Однако, вы можете предотвратить обострение конфликта, если вежливо окажетесь от дальнейшего обсуждения.

Как это делать: первый закон межличностных конфликтов гласит, что в конфликте участвуют как минимум двое. Отделиться от спора уместно при любом из двух обстоятельств: собеседник начинает вести себя угрожающе или, несмотря на все ваши старания, разговор ни к чему не приводит.

В заключение стоит отметить, что если вы не являетесь гуру самоконтроля, то в какой-то момент конфликта вы разозлитесь и это нормально. Человек — эмоциональное существо, и его способность чувствовать можно использовать как во благо, так и во вред. Еще очень важно научиться прощать себя, если вы повели себя неподобающим образом. Мы все ошибаемся, а тот, кто утверждает иначе — лжец или дурак (или и то, и другое сразу).

Попробуйте следовать этим шести советам, и вы увидите, насколько уверенно вы себя будет чувствовать при следующем конфликте. В итоге вы сможете управлять своими эмоциями себе во благо, и таким образом завоюете доверие окружающих как адекватный человек с уравновешенным характером.