"Терпение и труд" — не вариант





Принято считать, что заслужить какие-то жизненные блага можно только упорным трудом. Некоторые любят повторять поговорку: "Терпение и труд все перетрут…" Но в то же время очень многие люди жалуются на то, что их стараний никто не замечает и что они живут гораздо хуже своих знакомых или родственников, казалось бы, не прилагающих особых усилий, чтобы чего-то добиться.





Поверьте, причина ваших удач или неудач не в количестве труда, а в вашем мышлении и поведении! Конечно, это не значит, что трудиться не нужно. Лодырь рано или поздно обязательно будет "разоблачен". Просто при одних и тех же профессиональных качествах и навыках предпочтение отдадут тому, кто умеет "подать" себя.





Вот рекомендации, которые позволят вам изменить свою жизнь и стать везунчиком. Кстати, помните, что счастливчики тоже, вероятно, не сразу стали такими, им пришлось многому учиться и набираться опыта, чтобы теперь почивать на лаврах.





Пользуйтесь обстоятельствами





Обращайте подвернувшиеся обстоятельства себе на пользу. Например, если есть хоть малейшая возможность познакомиться с нужным человеком, обязательно попросите кого-нибудь вас представить или сами подойдите и завяжите разговор. Неудачники обычно стесняются это делать, боясь, что им откажут в общении, что они покажутся навязчивыми, и проч. В итоге везунчиков, конечно, иногда тоже "посылают", но за счет своей активности они все же нередко выигрывают и получают то, что им нужно. А вот боязливые лузеры так и остаются ни с чем.



