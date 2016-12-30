О людях, которым сопутствует удача, говорят, что они — "баловни судьбы". Однако далеко не всегда везение зависит от благосклонности высших сил, гораздо чаще это — личная заслуга человека, пишет MyJane.ru.
"Терпение и труд" — не вариант
Принято считать, что заслужить какие-то жизненные блага можно только упорным трудом. Некоторые любят повторять поговорку: "Терпение и труд все перетрут…" Но в то же время очень многие люди жалуются на то, что их стараний никто не замечает и что они живут гораздо хуже своих знакомых или родственников, казалось бы, не прилагающих особых усилий, чтобы чего-то добиться.
Поверьте, причина ваших удач или неудач не в количестве труда, а в вашем мышлении и поведении! Конечно, это не значит, что трудиться не нужно. Лодырь рано или поздно обязательно будет "разоблачен". Просто при одних и тех же профессиональных качествах и навыках предпочтение отдадут тому, кто умеет "подать" себя.
Вот рекомендации, которые позволят вам изменить свою жизнь и стать везунчиком. Кстати, помните, что счастливчики тоже, вероятно, не сразу стали такими, им пришлось многому учиться и набираться опыта, чтобы теперь почивать на лаврах.
Пользуйтесь обстоятельствами
Обращайте подвернувшиеся обстоятельства себе на пользу. Например, если есть хоть малейшая возможность познакомиться с нужным человеком, обязательно попросите кого-нибудь вас представить или сами подойдите и завяжите разговор. Неудачники обычно стесняются это делать, боясь, что им откажут в общении, что они покажутся навязчивыми, и проч. В итоге везунчиков, конечно, иногда тоже "посылают", но за счет своей активности они все же нередко выигрывают и получают то, что им нужно. А вот боязливые лузеры так и остаются ни с чем.
Будьте наблюдательными
Порой какая-то мелочь может полностью изменить нашу жизнь. Везунчики замечают буквально все — объявление на столбе о работе или сдаче жилья, вывеску банка, куда можно выгодно вложить деньги, полезную информацию в Интернете… Неудачники же постоянно погружены в свои проблемы и редко обращают на что-то внимание случайным образом. А ведь, будь они более наблюдательны, им тоже могло бы повезти! Так что внимательнее смотрите по сторонам!
Умейте чувствовать момент
Иногда не стоит сразу рваться в бой, нужно немного подождать, пока не подвернется подходящая ситуация, чтобы добиться чего-то. Например, если вам нужно с кем-то поговорить, и этот разговор крайне важен для вас, проанализируйте, когда именно это лучше сделать. Люди очень не любят, когда их отвлекают от еды или важных дел. Поэтому лучше подловить человека, когда он достаточно расслаблен и в хорошем настроении.
Неудачники редко думают о моменте, поэтому часто получают отказы, или все складывается не так, как им хотелось бы.
Используйте свои сильные стороны
Неудачники часто верят в то, что добиться успеха можно только нелегким трудом, преодолевая себя. Поэтому они берутся не за свое дело и пытаются буквально пробить стену лбом. Обычно безрезультатно.
Везунчик не станет ломиться в закрытые двери. Он будет делать то, что ему лучше удается. Он никогда не поступит на курсы бухгалтеров, если не чувствует склонности к цифрам, а будет, например, рисовать картины и продавать их, если есть талант к живописи… Если его таланты не востребованы в одной сфере, он уйдет в другую, но смежную, где они обязательно найдут применение.
Научитесь радоваться
Неудачники замечают только крупные достижения и везение, а на "попутные" мелочи не обращают внимания. А вот настоящий везунчик умеет радоваться таким вещам, как хорошая погода, вкусное мороженое или улыбка попавшейся навстречу симпатичной девушки… А ведь позитивный настрой значит очень много. Не станете радоваться мелочам — и сами не заметите, как пропустите настоящую удачу!
Научитесь расслабляться
Неудачник часто старается держать ситуацию под контролем и все время беспокоится о своих проблемах. А счастливчик может махнуть рукой не неразрешимые сложности и отправиться с друзьями в кафе или уехать в отпуск. Иногда лучший способ решения проблем — махнуть на них рукой. Всего за несколько часов, дней, или недель ситуация может полностью измениться, и даже в лучшую сторону. Конечно, поступать так следует только в ситуациях, когда от вас лично уже ничего не зависит.
Научитесь себя прощать
Неудачники стараются вести себя "правильно", как в детстве учили папа с мамой. Например, работают не покладая рук, или жертвуют собственными интересами ради интересов других… В то же время они статичны, и если приписывают себе какие-то недостатки — жадность или лень, например, то не хотят ничего в себе менять.
Везунчик может лениться, если ему этого хочется, или говорить "нет" тем, кто желает пользоваться его ресурсами. Но он никогда не скажет: "Я такой, и никогда не буду другим!" И если надо, он готов измениться и работать над собой.