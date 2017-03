Депрессия является наиболее страшной формой психических болезней, поражающих как больных, так и тех, кто находится рядом с ними.

Когда вы подверглись депрессии, то не видите выхода, даже при желании людей вам помочь. И когда рядом больной депрессией, вы может и готовы помочь, но такие люди не способны принять помощь.

Для тренировки мозга, избежания депрессии, необходимо отбросить мысль, что помощи не будет. Иногда мы не способны себя излечить и нуждаемся в поддержке, чтобы справиться.

Просьба о помощи бывает разной. Депрессия способна убить, если заболевание доходит до стадии, когда человек решается совершить самоубийство, пожалуйста, присмотритесь к симптомам депрессии у себя и окружающих.

Тренировка мозга во изображение депрессии

Картина депрессии с вами в главной роли

Какие события стали причиной печали? Если история любви продолжалась только 15 минут, на долго ли этот неприятный эпизод? У вас было детство, отрочество, зрелость и главные моменты, являющиеся важными главами в вашей истории. И потом случилось событие плохое. Сейчас напишите хороший сценарий, где вы справляетесь с кажущейся непреодолимой трудностью, чтобы двигаться победно вперед к своему счастью.

Избегайте пытаться быть лучшим

Исследователи Британского Психологического Общества, профессиональной общественной организации Великобритании, говорят, что соперничество и стремление к совершенствованию приводит к депрессивным мыслям, когда мы не успешны в собственных надеждах, планах. Изучения привели к выводу, что "Когда люди чувствуют небезопасность в их социальном окружении, это может привести их к иерархическому видению себя и других, со страхом реакции их понижения по чину, либо нарушения субординации". Это увеличивает склонность к депрессии, беспокойству и стрессу. Чувство, что вы ниже кого-то? Перестаньте сравнивать. Вы уникальны и красивы, никто не имеет точно такого жизненного опыта.

Тренируй мозг, чтобы не подавлять мысли и чувства

Отрицательные мысли и эмоции — это естественно, но считается, что избежание негативных мыслей — путь к отсутствию депрессии. Исследователи в "Джорнал оф Персоналити" пришли к выводу, что "подавление мыслей ассоциируется с одержимым мышлением и эмоциональной реактивностью". Во избежание депрессивных мыслей, попытайтесь замечать возникающие негативные эмоции и критические состояния, говоря "негатив — это мнение, касающееся не меня".





How to Train Your Brain to Avoid





Depression via Клубер.