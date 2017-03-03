Депрессия является наиболее страшной формой психических болезней, поражающих как больных, так и тех, кто находится рядом с ними.





Когда вы подверглись депрессии, то не видите выхода, даже при желании людей вам помочь. И когда рядом больной депрессией, вы может и готовы помочь, но такие люди не способны принять помощь.





Для тренировки мозга, избежания депрессии, необходимо отбросить мысль, что помощи не будет. Иногда мы не способны себя излечить и нуждаемся в поддержке, чтобы справиться.





Просьба о помощи бывает разной. Депрессия способна убить, если заболевание доходит до стадии, когда человек решается совершить самоубийство, пожалуйста, присмотритесь к симптомам депрессии у себя и окружающих.





Тренировка мозга во изображение депрессии



Когда у вас печальные мысли, вы по большей вероятности думаете о чем-то, что произошло в прошлом, и сейчас, вам кажется, невозможно вернуть прошлое. Чтобы идти вперед, мы должны сконцентрироваться на будущем, даже если прошлое нас не отпускает. Произошедшее не изменишь. Мы можем отпустить это или думать, что все могло бы быть по-другому, но сейчас продолжаем оставлять негативные события в прошлом.

Как мы движемся постепенно к поставленной цели? Мы должны жить с тем, что случилось и двигаться, чтобы жить сейчас, в настоящем времени, которое приведет нас к лучшему будущему. Если мы развелись, наши мысли сосредоточены на многих негативных аспектах, и ничто не изменит тот факт, что мы в разводе. Вместо того, чтобы думать об этом негативе, напишите список позитивных черт характера, к которым вы должны стремиться. Это верный шаг в правильную сторону. Держитесь происходящего сейчас.

