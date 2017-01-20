Иногда так проходит целый день. Иногда, два. Иногда это плохой месяц, или плохой год. Иногда это потому, что кто-то разбил вам сердце. Иногда — просто потому что зима и на улице холодно и темно. Иногда — потому что у твоей подруги головокружительный взлет по карьере, а ты все еще сидишь здесь, как и раньше, и хочешь порадоваться за нее, но вместо этого паникуешь, что тебе станет еще хуже, и оттого чувствуешь себя ужасным человеком, потому что не можешь порадоваться за подругу.





Но будь то успех подруги, или разбитое сердце, или тоска по теплым летним дням, или вообще без причины, будь то день, два или 230 дней, вы не первый человек, который это чувствует, да и не последний.





Я бы хотела написать вам список. Шаг за шагом, что делать, чтобы перестать чувствовать себя несчастной. Но я не могу, потому что не так избавляются от несчастья. Есть, конечно, вещи, которые определенно могут немного поднять вам настроение. Но нельзя просто одним махом волшебной палочки избавиться от ощущения несчастья.

Но что вы пока можете сделать, так это быть добрее к себе. А это значит много всего. Это значит делать все для своего здоровья и благополучия: достаточно спать, отдыхать, когда это нужно организму, гулять на свежем воздухе, хорошо питаться, обращаться к своим ближним, когда совсем тяжело.





Быть добрее к себе — значит быть строгой. Не позволять себе бездельничать. Вставать с постели и заставлять себя идти на работу, как бы темно и холодно ни было за окном, или как бы печаль не одолевала вас. Заставлять себя заниматься спортом, даже если это последнее, что вы хотите делать. Соглашаться на встречу с друзьями, даже если вам просто хочется залезть под одеяло и побыть одной. Потому что на самом деле, глубоко в душе, вы знаете, что как раз больше всего на свете сейчас вам нужно быть среди людей, которые вас любят.





Вы должны делать все это, когда вы несчастны. Вы должны быть сильной, должны заботиться о себе. Вы должны говорить себе, что вы — сильная, даже если вы пока сами не верите в это. Вы должны продолжать идти вперед.





