Не бойтесь решиться на разговор





Во время конфетно-букетного периода денег обычно никто не считает и размером квартальной премии не интересуется. Но вот вы уже живете вместе, и теперь в центре внимания часто оказывается не феерический секс, а такая проза, как счета за горячую воду.





Вам кажется, что он недостаточно вкладывается в общий бюджет, ему — что вы много тратите (или наоборот). Но конфликтов не хочется, вы оба ждете, что все наладится самостоятельно и партнер без слов поймет, что вас не устраивает. Не стройте иллюзий: не поймет. Поговорить придется, и чем раньше, тем лучше — пока не накалились страсти.





Выберите удобный момент





Разговор о деньгах — и так не самое приятное в мире занятие. А если мужчина, например, всю неделю трудился над новым проектом, устал, проголодался или у него температура, он запросто может решить, что этим разговором вы решили его добить. Да у него 37 и 2, он уже практически завещание написал, а тут еще вы с этими деньгами! Наверняка хотите ему зла. Подождите, пока он выспится (или подействует аспирин).

Выберите подходящий вариант бюджета

Оптимальным вариантом психологи считают смешанный бюджет: общая часть и личные расходы каждого из партнеров. В "общий котел" пойдут счета за квартиру, продукты, покупка лекарств и оплата кружков детям. Личные части могут различаться — ваша может быть больше, если вы отвечаете, например, за подарки родственникам или вам просто нужно больше денег на уход за собой.

Посвятите его в домашнюю бухгалтерию



Мужчины нечасто дают себе труд посчитать, сколько молока выпивает семья в месяц, на сколько молоко подорожало за прошедшие полгода, во сколько обходится чистка ванны, мясо для барбекю по выходным и наполнитель коту. Они мыслят глобально, суммы выдают не отдельно на молоко или наполнитель, а на все сразу — и дальше пребывают в уверенности, что "этих денег и на продукты хватит, и еще останется". Раз в две недели рассказывайте мужчине о том, на что уходят деньги — в деталях. Так вы лишите его шанса в конце месяца воскликнуть: "Ты хочешь сказать, мы столько просто проели?!".



