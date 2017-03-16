1. Все, что показывает вашу заботу





"Однажды я сказал ей, что обожаю сливовое варенье. И когда я в следующий раз пришел к ней, у нее было именно это варенье. Если честно, парням нравится все, что показывает, что вы заботитесь о них".





2. Трогательные поцелуи





"Я чувствую особое тепло, любовь и заботу, когда моя девушка подходит сзади и целует меня в спину. Не могу объяснить…Это не сексуальный момент, но очень значимый".





3. Комплименты





"Когда я неожиданно слышу комплимент о том, что она ценит что-то во мне, это дает мне понять ,что она думает обо мне, ценит мои поступки и хочет, чтобы я об этом знал".





4. Руки в волосах





"Когда она запускает свои пальцы в мои волосы…".





5. Мелочи





"Моя девушка мажет мою зубную щетку зубной пастой перед сном. Это такая мелочь, но так мило! Когда кладет мне руку на ногу, когда мы едем в машине…Когда подходит сзади и делает легкий массаж шеи…Или когда оставляет записки, даже если это: "Не ешь мой кусок пиццы!"





6. Улыбка





"Когда я прихожу домой с работы и вижу ее улыбку, хотя знаю, что у нее тоже был тяжелый день".





7. Она собирает мне обед





"Она каждый день готовит мне перекус на работу. И когда я открываю его в обеденный перерыв, я чувствую особое тепло, зная, что она сделала это для меня".





8. Общение





"Девушки часто замалчивают проблемы, чтобы мы сами обо всем догадывались. Потому когда девушка прямолинейна, и мы можем поговорить на любые темы — это сигнал, что все у нас сложится".





9. Инициатива





"Когда она проявляет инициативу в романтические моменты — поцелуй или объятия, — это показывает, что я желанный".





10. Настоящие усилия





"Она может не знать, чего я хочу и что мне нужно, но если она старается порадовать — это приятно".





11. Интерес





"Когда она спрашивает, как прошел мой день, и действительно слушает. А если еще потом и обнимает, и целует — ради этого я готов отказаться от своей свободы".





12. Чувства





"Когда мы спим в позе ложки, или когда она прижимается ко мне так, что я чувствую себя ее защитником, и то, что она доверяет мне себя".