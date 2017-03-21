На первых позициях оказалась внешность — это природный механизм в действии. Другая группа исследователей установила: характер женщины можно определить по ее фигуре. И завязано все на эндокринной системе. Эксперты разделили типы фигур на несколько групп.





Первая — верхняя часть тела крупнее нижней. Женщины с такой фигурой чаще всего занимают лидерскую позицию и способны к быстрому принятию решений. Вторая группа — узкие бедра и широкая талия (склонность к искусству и науке). Третья группа — узкая талия, маленькая грудь и средние бедра. Данный тип говорит о творческом потенциале. В последней группе были женщины с узкими плечами и широкими бедрами. Они часто веселы и общительны, а также склонны к перепадам настроения.





Кстати, рацион женщины напрямую отражается на ее фигуре. И речь не только о наборе лишних килограммов. Лундский университет выяснил: кофе влияет на размер женской груди. Женщины, выпивающие в день более двух чашек кофе, теряют в объеме груди 15-17%. Причина в том, что кофеин уменьшает выработку в организме женского гормона эстрогена, который отвечает за жировую ткань в груди.