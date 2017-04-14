1. Чувствовать себя твоим героем

Мы не хотим быть вашими Кларками Кентами. Мы хотим быть вашими Суперменами. Мы хотим, что вы видели нас прыгающими между небоскребами и ловящими пули. Мы хотим носить вас на руках и показывать вам весь мир. Или, по крайней мере, чтобы вы чувствовали себя таким образом. И мы знаем, что все это — итак наша работа, но ничто не сравнится с ощущением, когда женщина в тебя верит и считает непобедимым. Если вы даете нам чувствовать себя непобедимыми — мы даем вам ощущение, что вы самые прекрасные на планете.

Недавно появился новый тренд на женские футболки с надписью "Люби меня в любом случае". Такие же точно майки нужно сделать и для мужчин. Потому что, когда мы закладываем тарелки в посудомоечную машину или говорим ерунду перед вашими друзьями, или оставляем сидение туалета поднятым, забудьте, что вы уже тысячу раз сказали нам, что любите нас в любом случае. Потому что внутри каждого мужчины живет мальчик, который порой забывает, что он мужчина. И каждый мальчик иногда вляпывается в какие-то вещи не потому, что он плохой, а потому, что у него пытливый и ум и слабая концентрация внимания.

Безусловная поддержка от женщины — это то, что превращает мальчика в сильного мужчину. Только если вы принимаете нас какие мы есть, мы будем стремиться стать еще лучше.

3. Не оставаться в неведении

Очень многие женщины не раскрывают перед своими мужчинами своих чувств, потому что не хотят раскачивать лодку. Или потому что боятся. Но суть в том, что когда вы не самовыражаетесь, мы остаемся в неведении. Мы не знаем всей правды о вас. Вы позволяете нам узнавать только некую презентационную сторону, вместо того, чтобы открывать нам все.

Пары растут и становятся сильнее, преодолевая невзгоды вместе. Знайте, что каждый раз, когда вы что-то недоговариваете, то строите стены внутри священного пространства отношений. Нет, мы не хотим, чтобы у вас не прекращался устный понос. Но, верите или нет, мы действительно хотим знать, какие вы на самом деле.

4. Ослепляющий секс





Это секс. Ослепляющий секс — это такой секс, который ослепляет вас и обостряет все ваши чувства, и вам кажется, будто вы одни во вселенной. Давайте смотреть правде в глаза. Мужчины любят смотреть. Они — как белки. Любят отвлекаться на блестящие вещи. Но есть разница между "замечать" и "хотеть лучшего". Ослепляющий секс заставляют мужчину сказать: "Да, она может быть красивой, но я ни за что не променяю то, что сейчас есть, на нечто иное".

Ослепляющий секс — это не просто хороший секс. Это уникальное соединение с кем-то, кто заставляет мечтать в душе или отпрашиваться с работы под видом болезни, чтобы весь день провести в кровати, занимаясь любовью. Это тот вид связи, который не может быть с кем-то еще.

5. Слово на букву "К"

Коммуникация. Без нее отношения построены на песке. Мы хотим общаться напрямую. Мы не понимаем намеков. Мы хотим, чтобы все было предельно ясно. Мы понимаем, что когда вы проясняете ситуацию — это не то же самое. Вы не хотите, чтобы мы мыли посуду. Вы хотите, чтобы мы хотели мыть посуду. Мы поняли. Ок, тогда скажите нам. Объясните. Какой модели вы хотите придерживаться в коммуникации.

Для многих из нас коммуникация — явно не наш предмет. Нам нужна инструкция. Вообще говоря, мужчины, как правило, руководствуются логикой, а женщины — чувствами. Если вы пойдете навстречу нашей логике, мы будем искать ключ к вашим эмоциям.

6. Потеть

Для нас нет ничего более сексуального, чем заниматься спортом вместе с нашей половой партнершей. Смотреть, как вы потеете и работаете над своим телом, мотивирует нас больше следить за собой. Мы хотим видеть реальных вас — это не то же самое, что просто обнаженных. Если мы занимаемся спортом вместе, это превращается в стиль жизни. Мы не просто говорим. Мы делаем. И это сексуально.

7. Иметь свою собственную жизнь

Мы можем не говорить об этом, потому что сложно говорить такие вещи любимому человеку. Но нам действительно нужна наша собственная жизнь. Правда. Мы хотим, чтобы она была и у вас — чтобы у вас были свои друзья, занятия, увлечения. Конечно, мы хотим поддерживать вас во всех начинаниях и быть частью важных для вас вещей, но мы также хотим, чтобы вы сохраняли свою индивидуальность.