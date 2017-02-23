По мнению ученых, дружба между мужчинами может поддерживаться лишь в том случае, если они непосредственно общаются друг с другом. Для женщин, наоборот, такие отношения могут сохраняться и на расстоянии. Для этого им достаточно поддерживать контакт при помощи регулярного общения в сети или по телефону.

К своим выводам ученые пришли, проанализировав дружеские отношения между 30 старшеклассниками. После окончания учебного заведения бывшие школьники разъехались по разным местам. Специалисты узнали у них, с кем из товарищей они продолжили общение спустя 9 и 18 месяцев после окончания школы.

По мнению Данбара, женщины более избирательны в выборе друзей, тогда как мужчины относятся к этому проще. Исследование авторов, по их словам, указывает на наличие гендерных особенностей дружбы.