Не завышая планку: ценности, которые следует искать во "второй половинке"

Встретить того самого настоящего и единственного сегодня, признаться, не так уж и просто. Поэтому вместо завышения планки требований, команда DELFI Viņa вдохновилась материалами Business Insider и Psychologytoday, и объяснила, какие же основные ценности следует искать в потенциальном партнере, чтобы построить с ним здоровые отношения.

Доверие



Если человек не может довериться другому, никаких романтических и близких отношений в любой другой форме у него попросту не получится. Именно эта ценность является основой всего. Она формирует чувство безопасности, и это признак того, что партнеры друг другу действительно близки.

Нередко случается так, что пара состоит в длительных отношениях, однако далеко не все партнеры до конца бывают способны доверять друг другу. Бывает, что эта проблема решается с течением времени, но нет никаких сомнений в том, что отсутствие доверия подрывает отношения.