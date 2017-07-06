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Не завышая планку: ценности, которые следует искать во "второй половинке"

DELFI Woman
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Способность сопереживать
Не завышая планку: ценности, которые следует искать во "второй половинке"
Foto: Shutterstock

Встретить того самого настоящего и единственного сегодня, признаться, не так уж и просто. Поэтому вместо завышения планки требований, команда DELFI Viņa вдохновилась материалами Business Insider и Psychologytoday, и объяснила, какие же основные ценности следует искать в потенциальном партнере, чтобы построить с ним здоровые отношения.

Доверие

Если человек не может довериться другому, никаких романтических и близких отношений в любой другой форме у него попросту не получится. Именно эта ценность является основой всего. Она формирует чувство безопасности, и это признак того, что партнеры друг другу действительно близки.

Нередко случается так, что пара состоит в длительных отношениях, однако далеко не все партнеры до конца бывают способны доверять друг другу. Бывает, что эта проблема решается с течением времени, но нет никаких сомнений в том, что отсутствие доверия подрывает отношения.

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Способность сопереживать

Source info

DELFI Woman

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