Хоть и наступил новый год, но завтра большинству из нас вновь предстоит вернуться в рутину рабочих будней. Поэтому самое время сделать глубокий вдох и наполнить свой разум смирением. А западные ученые (не будем писать, из какой страны, дабы не вызвать скепсис) помогут вам в этом своим последним открытием.

Многие из вас знают, какими методами тревожные расстройства лечит классическая медицина, и многие догадываются, сколь много с этого имеют фармацевтические гиганты по всему миру. "А что насчет когнитивной терапии?", — спросите вы. Да, она действительно может помочь в лечении различных проблем психического и психологического толка. А при менее выраженных растройствах, к примеру — при легкой форме панических атак, отличным подспорьем могут стать и йога, и массаж, и различные медитативные практики.





Большинство из тех, кто лишь начинает знакомиться с медитацией, в качестве вспомогательного инструмента использует музыку. И это логично, ведь целительная сила звука, способность музыки погружать нас в состояние покоя, абстрагировать от лишнего, известна с незапамятных времен. И сегодня ученые вновь отмечают успех музыкальной терапии в помощи при лечении тревожных расстройств.





Дальше — больше. Неврологи из британской компании Mindlab International решили выяснить, какая музыка помогает людям бороться с паникой лучше всего, и им удалось выявить конкретное произведение, помогающее снизить уровень тревожности на 65%.





Но, разумеется, это никакая не случайность: композиция под названием "Невесомые" намеренно создавалась музыкальными терапевтами для того, чтобы ввести слушателя в расслабленное состояние, нормализовать его сердцебиение и давление, а также уменьшить выработку кортизола.





На самом деле, музыкальное произведение оказалось настолько эффективным, что многие участники исследования после прослушивания музыки ощутили сильную сонливость. Ввиду такого эффекта ведущий эксперимента доктор Дэвид Льюис-Ходжсон из лаборатории мозга Сассекского университета даже порекомендовал не слушать эту композицию во время управления транспортным средством.





Предлагаем вам лично убедиться в том, насколько правы оказались ученые.

Дослушали? Подействовало? Ощущеними делитесь в комментариях.