Так как же распознать у себя заниженную самооценку? Ниже приведены пять самых ее распространенных признаков:

Вы не можете сказать: "Нет"



Когда вас просят о чем-то, вам крайне сложно отказать этому человеку. И даже если выполнять просьбу совсем не хочется, вы все-равно говорите: "Да".

Этот страх отказа говорит о том, что вы хотите для всех быть хорошей, даже в ущерб себе и своим интересам. То есть, хорошая вы для всех, кроме себя.

Что делать?

Ставите себя на первое место. Как можно чаще задавайте себе вопрос: "А чего хочу я?"

Вы завидуете людям

Зависть — удел людей с низкой самооценкой. Ведь кому и чему человек обычно завидует? Кому-то более успешному. Тому, у кого есть что-то, чего нет у вас, а очень хочется, чтобы было. В корне зависти лежит недовольство собой и тем, что на данный момент вы имеете.

Что делать?

Не сравнивать себя с окружающими. Единственный человек, с которым себя можно сравнивать — это вы сами в прошлом.

Страх заявить о своих желаниях

Страх заявить о своих желаниях и потребностях, очень близок к страху сказать "нет". Чаще всего за ним кроется желание всем угодить, понравиться и готовность пожертвовать своими интересами ради окружающих. К слову, это один из признаков психологии "жертвы".

Что делать?

Смело говорить о том, что вам нравится и что не нравится.

У вас навязчивое желание похудеть

Или как-то иначе улучшить внешность. Причем, это касается не явных проблем во внешности, а скорее желание весить еще чуть меньше и еще чуть меньше, и еще… Вам все время кажется, что вы не достигли совершенства.

Что делать?

Понять, что можно экологично изменить в своей внешности, а что — нельзя. И то, что нельзя изменить, надо просто принять в себе. Позволить себе быть особенной.

Вы все время просите совета

Вам тяжело принимать решения самостоятельно и вы постоянно советуетесь с кем- то. Это может быть мама, муж, подруга, консультант в магазине. Причем, вы часто меняете свое мнение в зависимости от их советов.

Такое ваше поведение говорит о недоверии к себе. Вы больше верите другому человеку, чем своему решению.

Что делать?

Принимать решения самостоятельно. Вначале будет сложно, но скоро вы натренируетесь это делать.