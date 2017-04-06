Слово "самооценка" состоит из двух частей: само- и оценка. Другими словами, самооценка — это то, как мы сами себя оцениваем. Самооценка бывает адекватная, завышенная и заниженная. И именно заниженной самооценкой страдает большинство людей в нашем регионе. Неуверенность в себе, различные комплексы и страхи являются следствием низкой самооценки. Именно она не дает людям попросить повышения зарплаты, сказать кому-то "нет", выйти из изживших себя отношений и даже сбросить вес, пишет "Клубер".
Так как же распознать у себя заниженную самооценку? Ниже приведены пять самых ее распространенных признаков:
Вы не можете сказать: "Нет"
Когда вас просят о чем-то, вам крайне сложно отказать этому человеку. И даже если выполнять просьбу совсем не хочется, вы все-равно говорите: "Да".
Этот страх отказа говорит о том, что вы хотите для всех быть хорошей, даже в ущерб себе и своим интересам. То есть, хорошая вы для всех, кроме себя.
Что делать?
Ставите себя на первое место. Как можно чаще задавайте себе вопрос: "А чего хочу я?"
Вы завидуете людям
Зависть — удел людей с низкой самооценкой. Ведь кому и чему человек обычно завидует? Кому-то более успешному. Тому, у кого есть что-то, чего нет у вас, а очень хочется, чтобы было. В корне зависти лежит недовольство собой и тем, что на данный момент вы имеете.
Что делать?
Не сравнивать себя с окружающими. Единственный человек, с которым себя можно сравнивать — это вы сами в прошлом.
Страх заявить о своих желаниях
Страх заявить о своих желаниях и потребностях, очень близок к страху сказать "нет". Чаще всего за ним кроется желание всем угодить, понравиться и готовность пожертвовать своими интересами ради окружающих. К слову, это один из признаков психологии "жертвы".
Что делать?
Смело говорить о том, что вам нравится и что не нравится.
У вас навязчивое желание похудеть
Или как-то иначе улучшить внешность. Причем, это касается не явных проблем во внешности, а скорее желание весить еще чуть меньше и еще чуть меньше, и еще… Вам все время кажется, что вы не достигли совершенства.
Что делать?
Понять, что можно экологично изменить в своей внешности, а что — нельзя. И то, что нельзя изменить, надо просто принять в себе. Позволить себе быть особенной.
Вы все время просите совета
Вам тяжело принимать решения самостоятельно и вы постоянно советуетесь с кем- то. Это может быть мама, муж, подруга, консультант в магазине. Причем, вы часто меняете свое мнение в зависимости от их советов.
Такое ваше поведение говорит о недоверии к себе. Вы больше верите другому человеку, чем своему решению.
Что делать?
Принимать решения самостоятельно. Вначале будет сложно, но скоро вы натренируетесь это делать.