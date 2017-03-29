"Для тех, кто спрашивал, говорит ли ТиЯго по-русски — отвечаю: говорит. Будучи аутистом он не разговаривал до 4 лет и никто не обещал, что он заговорит вообще. Но, дай Бог здоровья педагогам и терапевтам института АБА в Нью-Йорке, которые с ним работают! Результат налицо. И первый язык его английский!" — рассказала Анна. Певица признается: такие колоссальные достижения видны по большей части благодаря работе специалистов с ребенком.



