Большую часть времени сын Нетребко говорит по-английски, но дома Анна старается общаться с мальчиком по-русски.

A post shared by @anna_netrebko_yusi_tiago on Mar 25, 2017 at 12:03pm PDT


"Для тех, кто спрашивал, говорит ли ТиЯго по-русски — отвечаю: говорит. Будучи аутистом он не разговаривал до 4 лет и никто не обещал, что он заговорит вообще. Но, дай Бог здоровья педагогам и терапевтам института АБА в Нью-Йорке, которые с ним работают! Результат налицо. И первый язык его английский!" — рассказала Анна. Певица признается: такие колоссальные достижения видны по большей части благодаря работе специалистов с ребенком.

A post shared by @anna_netrebko_yusi_tiago on Mar 27, 2017 at 5:49am PDT


Напомним, что сын Анны Тьяго появился на свет в результате романа певицы с баритоном из Уругвая Эрвином Шроттом. В 2013 году они приняли решение расстаться, а уже через год Нетребко была помолвлена с Юсифом Авазовым. В канун прошедшего Нового года супруги отметили ситцевую свадьбу.