Анна Нетребко рассказала о том, как ее сын — восьмилетний Тьяго — справляется с учебой за границей. Удивительное дело, находясь через океан от России, сын артистки делает огромные успехи. На днях оперная дива поделилась с подписчиками, что Тьяго, страдающий аутизмом, осваивает сразу два языка: английский и русский, пишет портал Дети.mail.ru.
Большую часть времени сын Нетребко говорит по-английски, но дома Анна старается общаться с мальчиком по-русски.
"Для тех, кто спрашивал, говорит ли ТиЯго по-русски — отвечаю: говорит. Будучи аутистом он не разговаривал до 4 лет и никто не обещал, что он заговорит вообще. Но, дай Бог здоровья педагогам и терапевтам института АБА в Нью-Йорке, которые с ним работают! Результат налицо. И первый язык его английский!" — рассказала Анна. Певица признается: такие колоссальные достижения видны по большей части благодаря работе специалистов с ребенком.
Напомним, что сын Анны Тьяго появился на свет в результате романа певицы с баритоном из Уругвая Эрвином Шроттом. В 2013 году они приняли решение расстаться, а уже через год Нетребко была помолвлена с Юсифом Авазовым. В канун прошедшего Нового года супруги отметили ситцевую свадьбу.