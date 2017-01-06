Многие мужчины обожают стерв, прямо надышаться на них не могут и глаз не сводят, в то время как правильные девушки с тонкой душевной организацией сильно удивляются — в чем дело? "Я его холю и лелею, покупаю рубашки, не истерю и не пристаю с навязчивыми вопросами "Ты где? Когда будешь?", а он снова вернулся к своей суке-жене, которая все время орет и лупит его мокрым полотенцем по мордасам".

А все закономерно

Дело в том, что прежде чем познакомиться со своей первой стервой и полюбить ее всей душой, мальчик сначала родился у мамы. И мама с ним не церемонилась: если он делал что-то не так, она не рыдала над раковиной и не рефлексировала, а давала подзатыльник и лишала сладкого или не пускала гулять.

Вместо "доброе утро" он слышал: ты что дурак? А вместо одобрения — любимое пророчество суровых мамаш — "Старайся, а то дворником будешь".



Вероятно, когда он был подростком, ему повторяли и что-то вроде "воняешь козлом" и "я сейчас тебе эти носки в тарелку засуну"… Особо экзальтированные мамаши брались за ремень.

Вырастая, такие мальчики не очень-то понимают, когда противоположный пол с ними сюсюкает, потакает их безобразиям, глотает обиды да еще и рыдает на заднем сидении.



А вот, уловив сталь в голосе женщины, командный тон и слова типа "я начинаю терять терпение" — они немедленно делают стойку и только и мечтают, чтобы на них накинули поводок. Так называемым стервам даже не приходится делать ничего специального, мужчины сами тащат их в ЗАГС, заваливают подарками и ведут себя предупредительно, — внимательнее, чем с матерью.

Но обычно, чтобы сформировать любителя стерв одной мамы маловато. Эффект усиливает и закрепляет "учительница первая моя", которая ласково приговаривает: "чтобы так написать контрольную, надо, чтоб мозга у ребенка вообще не было", "я 50 лет работаю в школе, но такую бестолочь вижу впервые", а может даже бьет мальчика указкой по пальцам или линейкой по спине. Сейчас таких вещей стараются не допускать (в основном, в школах Центрального административного округа Москвы, в целом же по стране грубость со стороны учителя — отнюдь не редкость. А некоторые родители ее даже поощряют). Ну и потом малыш шел домой, где его поджидала любимая мама со словами: "не думала, что мой сын будет такой бездарностью".



Понимаете да, механизм? Мама — это первая женщина, которую он увидел в жизни и которую тут же полюбил навсегда. А учительница — вторая влиятельная женщина, и ее авторитет в какой-то момент даже посильнее, чем авторитет матери. Если две первые и главные женщины его жизни были ефрейторами в юбках, ему уже никогда не приглянется застенчивая лань.

Вот теперь ему 20, 30, 40, а может даже 50 лет и угадайте какие девушки нравятся этому парню? Не умозрительно нравятся, а на уровне инстинктов, подсознания, старого доброго либидо. Конечно же, его непреодолимо влечет к эгоисткам, которых мало волнуют его желания, самочувствие и планы. (Зато секс и дети выдаются ему только в качестве награды за хорошее поведение). Под их командованием он чувствует себя привычно, как дома…



И как он будет строить отношения со стервами? Он будет стараться им угодить, ловить их взгляд, угадывать желания и бояться облажаться — в общем, изо всех сил стараться быть хорошим сыном для своей новой мамы. А та, конечно, всю дорогу чем-то недовольна. (А если довольна — то ненадолго. А если надолго — то перестанет его возбуждать).

Он как бы все время в чем-то сильно виноват: мало зарабатывает, мало бывает дома, что-то забыл, куда-то опоздал, не уделил должного внимания проблеме, или ее маме, или ее просьбе и пошло-поехало: "Ты меня не любишь! Я тебе что, дешевка какая-то?" А ему только это и надо. Он бросается заглаживать несуществующую вину, зарабатывает прощение и тут же получает следующий выговор. И так по кругу, вернее, как на качелях. Дух захватывает и не скучно.

Если женщина умеет вызывать в муже эти счастливо-несчастные переживания, напоминающие детские истории, она может не беспокоится за будущее семьи.





Психика работает просто: человек хочет пережить свои детские эмоции, находит женщину, которая напоминает ему маму и строит похожие отношения. Мать всегда была им недовольна, он ее побаивается и много лет придерживается тактики: лишь бы не обострять. С женой тоже. При этом страх потерять свое второе детство заставляет его ревновать жену к каждому столбу и зачастую, в этой модели отношений — небезосновательно.





Таких мужчин больше, чем принято думать, чем видно невооруженным глазом, но я чуть ли не ежедневно наблюдаю их в своей консультации.







Теперь про женщин в таких парах. Они любят посетовать на свою горькую судьбину, порассказать с каким инфантилом им приходиться коротать дни. "Я маюсь", "вышла замуж за ребенка", "Я то мечтала, что рядом со мной будет сильное плечо, а тут…", "У меня двое детей: муж — старший".

Как правило, это девочки из семей, где мать сильно доминировала, а отец был эдаким бессловесным придатком семьи. Ей такая модель семьи понятна и знакома.



Заявляю совершенно определенно: если мальчик рос в атмосфере любви и уважения, был окружен заботой и поддержкой, он никогда не позариться на стерву. Патологическая тяга к разного рода стервам — признак серьезного неблагополучия в отношениях с матерью. Впрочем, эмоциональная потребность находиться именно в таких отношениях с партнером говорит о проблемах обеих сторон.





Что делать мужчинам

Во-первых, осознать, что ситуация в отношениях с вашей женщиной сильно нездоровая, и нездоровая она по причинам далеким от романтики и роковых страстей. Вы базарите не от большой любви. Причина в том, что вы как наркоман испытываете потребность в конфликтах. Таких — бурных, страстных, мощных конфликтах, на фоне которых отношения спокойные, здоровые, "взрослые" кажутся вам пресными. Вам нужно себя жалеть, обижать и обижаться, чтобы в конце концов начать причитать: "я что, мало делаю?", "я что, не заслуживаю уважения?" и "за что мне все это?" Все это невротические симптомы с нехорошими последствиями. И такие симптомы сами по себе не снимаются.

Если вы не примите решения и не изменитесь, вы всегда будете находиться в состоянии конфликта, не расставаться с чувством вины и жалости к себе, в статусе то палача, то жертвы. Это нездорово, неправильно и чревато, когда в семье годами несчастливы абсолютно все.

И кстати, не забывайте: человек, который заставляет вас страдать — всегда сильнее вас. Хотите оставаться слабаком?

Cоветую — если женщина повышает на вас голос, оскорбляет, манипулирует, хлопает дверьми (а я гарантирую, что она ведет себя так не случайно, для нее это норма, а в вас она учуяла подходящую жертву) — скажите ей сразу, что если это повторится, ваши отношения на этом закончатся.



Психически-здоровые мужики пресекают все это в первую же истерику, но лучше поздно, чем никогда и ломать парадигму можно на любом этапе и сроке отношений.







Осознав, что вы раз за разом притягиваетесь к определенному сорту женщин, и разобравшись почему это происходит — вы оказываетесь на полпути к выздоровлению и на полпути к женщине, которая будет о вас заботиться. Сталкиваясь с проявлениями стервозности — не склоняйте голову, сопротивляйтесь навязываемому чувству вины, не погружайтесь в ситуацию, не позволяйте ей повториться.

Конечно, не сразу, после этапа перенастройки, ломок разной степени тяжести, но ваша неестественная тяга к стервам обязательная пройдет. И вы начнете реагировать на них как нормальный человек, не как приверженец садо-мазо. Нормальный же человек не продолжает отношений, в которых его не уважают. Впрочем, он их даже и не начнет.





