Томас Эдвардс — реальный мистер Хитч — как и персонаж Уилла Смита из фильма "Правила съема: метод Хитча", Эдвардс — профессиональная "сваха", который помогает одиноким мужчинам и женщинам усовершенствовать свои социальные навыки, уверенность и стратегию для знакомств. У него даже есть своя компания, которая пользуется большой популярностью.

Советы Эдвардса печатаются в известных журналах: Men’s Health, The Wall Street Journal, Cosmopolitan, Playboy, The New York Times, People, потому грех было не сделать несколько выдержек из его онлайн-консультаций, чтобы получить ответ на вопрос, почему мужчины не знакомятся с определенными женщинами.