Томас Эдвардс — реальный мистер Хитч — как и персонаж Уилла Смита из фильма "Правила съема: метод Хитча", Эдвардс — профессиональная "сваха", который помогает одиноким мужчинам и женщинам усовершенствовать свои социальные навыки, уверенность и стратегию для знакомств. У него даже есть своя компания, которая пользуется большой популярностью.

Советы Эдвардса печатаются в известных журналах: Men’s Health, The Wall Street Journal, Cosmopolitan, Playboy, The New York Times, People, потому грех было не сделать несколько выдержек из его онлайн-консультаций, чтобы получить ответ на вопрос, почему мужчины не знакомятся с определенными женщинами.

1. У вас низкий "уровень доступности"

Этот уровень определяет не только, как много мужчин с вами знакомились, но и их качество.

— Много чего делает девушку доступной в плане знакомств, — говорит Эдвардс. — Но самое важное, пожалуй, это то, что она одевает, как себя позиционирует в заданных обстоятельствах, улыбается она или нет, в какой компании находится, и в общем язык ее тела.

2. Вы не готовы выйти из зоны комфорта

Мужчина, о котором она мечтает, находится вне зоны ее комфорта, потому, чтобы его встретить, она должна делать то, что обычно не делает или не хочет делать.

3. Вы слишком поверхностны

Мужчинам нужны визуальные подсказки, не только в том, хороша ли женщина, чтобы с ней познакомиться, но и достаточно ли она открыта к знакомству. И то, что вы считаете тонким намеком, он может совсем не заметить. Подскажите ему более явно.

4. Ваша паника во время зрительного контакта

"Что я очень часто замечаю, так это как женщина пытается поймать взгляд мужчины, но как только это происходит, она словно пугается. Это не только портит ее выражение лица, но и передает мужчине неправильный посыл, что он ей не интересен. То же случается и когда женщина слишком задумчива — тогда она выглядит не особо приветливой для знакомств. Потому женщины, просто расслабьтесь.

5. У вас скрещенные руки

Это частая ошибка и на самом деле это защитный механизм, когда вам не комфортно в определенных обстоятельствах. И мужчина может воспринимать это, словно вы пытаетесь отгородиться от всего.

6. Язык вашего тела неприветлив

А что на самом деле важно: улыбка, открытый язык тела — комфортно чувствовать себя в своем теле и в окружающей обстановке, наклоняться ближе к мужчине и слушать его, и поворачиваться в сторону человека, который вам нравится.