Порой люди относятся друг к другу так, как будто им не хочется утруждаться благодарностью. Зачем говорить "спасибо" и "пожалуйста" человеку, который просто обязан приносить в семью деньги или ухаживать? Когда люди воспринимают усилия по отношению друг к другу, как должное, рано или поздно в таких отношениях наступает кризис, и они могут разрушиться. Как этого избежать? Объясняет MyJane.ru.





Стоит ли благодарить за семейные обязанности?





Многие из нас, найдя свою пару и создав семью, думают, что наш супруг и супруга обязаны выполнять ряд обязательных действий, то есть имеют круг определенных обязанностей, за которые их не обязательно благодарить. "Еще чего? Кланяться ей что ли? Она моя жена и обязана исполнять супружеский долг!" — думает муж. "Я ему что спасибо должна говорить, за то, что он деньги в семью приносит? Это его обязанность!" — твердит жена. Вроде и правильно все. Вот только такое отношение почему-то нас задевает. Давайте разберемся.





Если говорить о традиционной семье, считается, что жена должна вести дом, уметь готовить, ухаживать за детьми, воспитывать их. А муж, соответственно, зарабатывать деньги, выполнять мужскую работу, принимать важные решения. Сегодня гендерные роли значительно сместились. Женщина работает наравне с мужчиной, зарабатывает деньги и принимает важные решения. Но старинная домостроевская семья настолько прочно сидит в нашем подсознании, что трудно ее вытравить оттуда. Люди по-прежнему воспринимают женщину, как хранительницу очага, которая следит за детьми и другими членами семьи, кормит их, обеспечивает комфорт. Отвечает за то, чтобы в доме царили чистота и уют. Это, конечно, прекрасно.





Но на практике получается, что женщина отрабатывает, как и мужчина в офисе или на производстве, а потом, приходя домой, еще вынуждена выполнить и всю домашнюю работу. Уроки с детьми, уборка, стирка, глажка, готовка. Дел этих набирается огромное количество. И если все они по традиции возлагаются на женщину, то очень скоро она просто падает от усталости и проклинает день, когда решила завести семью. Получается, при прочих равных или условно равных (женщина и в офисе порой работает больше, а получает меньше), она несет двойную нагрузку. При этом мужчине разрешено расслабиться после работы, отдохнуть, полежать на диване и получить свою долю секса. Справедливо это? Нет, конечно. Но наши двужильные тягловые лошадки тянут этот воз. При этом как-то еще умудряются прекрасно выглядеть, следить за собой и быть на высоте. Правда, чего им это стоит, знают только они сами. Усилия порой бывают нечеловеческие. Но знаете, что всего обиднее? Что их никто не ценит! Вот этот колоссальный жертвенный, можно сказать, подвиг во имя любимых людей, которые ежедневно совершает женщина, почему-то всеми воспринимается как должное.



