Порой люди относятся друг к другу так, как будто им не хочется утруждаться благодарностью. Зачем говорить "спасибо" и "пожалуйста" человеку, который просто обязан приносить в семью деньги или ухаживать? Когда люди воспринимают усилия по отношению друг к другу, как должное, рано или поздно в таких отношениях наступает кризис, и они могут разрушиться. Как этого избежать? Объясняет MyJane.ru.
Стоит ли благодарить за семейные обязанности?
Многие из нас, найдя свою пару и создав семью, думают, что наш супруг и супруга обязаны выполнять ряд обязательных действий, то есть имеют круг определенных обязанностей, за которые их не обязательно благодарить. "Еще чего? Кланяться ей что ли? Она моя жена и обязана исполнять супружеский долг!" — думает муж. "Я ему что спасибо должна говорить, за то, что он деньги в семью приносит? Это его обязанность!" — твердит жена. Вроде и правильно все. Вот только такое отношение почему-то нас задевает. Давайте разберемся.
Если говорить о традиционной семье, считается, что жена должна вести дом, уметь готовить, ухаживать за детьми, воспитывать их. А муж, соответственно, зарабатывать деньги, выполнять мужскую работу, принимать важные решения. Сегодня гендерные роли значительно сместились. Женщина работает наравне с мужчиной, зарабатывает деньги и принимает важные решения. Но старинная домостроевская семья настолько прочно сидит в нашем подсознании, что трудно ее вытравить оттуда. Люди по-прежнему воспринимают женщину, как хранительницу очага, которая следит за детьми и другими членами семьи, кормит их, обеспечивает комфорт. Отвечает за то, чтобы в доме царили чистота и уют. Это, конечно, прекрасно.
Но на практике получается, что женщина отрабатывает, как и мужчина в офисе или на производстве, а потом, приходя домой, еще вынуждена выполнить и всю домашнюю работу. Уроки с детьми, уборка, стирка, глажка, готовка. Дел этих набирается огромное количество. И если все они по традиции возлагаются на женщину, то очень скоро она просто падает от усталости и проклинает день, когда решила завести семью. Получается, при прочих равных или условно равных (женщина и в офисе порой работает больше, а получает меньше), она несет двойную нагрузку. При этом мужчине разрешено расслабиться после работы, отдохнуть, полежать на диване и получить свою долю секса. Справедливо это? Нет, конечно. Но наши двужильные тягловые лошадки тянут этот воз. При этом как-то еще умудряются прекрасно выглядеть, следить за собой и быть на высоте. Правда, чего им это стоит, знают только они сами. Усилия порой бывают нечеловеческие. Но знаете, что всего обиднее? Что их никто не ценит! Вот этот колоссальный жертвенный, можно сказать, подвиг во имя любимых людей, которые ежедневно совершает женщина, почему-то всеми воспринимается как должное.
Когда тебя воспринимают как должное
Порой муж и дети даже забывают сказать спасибо за обед. Это простое и такое необременительное слово благодарности необходимо нам в виде обратной связи. Оно говорит женщине о том, что ее жертвы не напрасны. "Умывшись" молчаливым вставанием из-за стола своих домочадцев, женщина остается на кухне наедине с горой грязной посуды, тогда, как все остальные, сытые и довольные идут отдыхать, смотреть телевизор, играть в компьютерные игры или просто валяться на диване. Что она чувствует при этом? Наверное, многим женщинам хорошо знакомы такие ситуации. Как мы на них реагируем? По-разному. Сначала воспринимаем с терпением и легким вздохом. Потом, возможно, с раздражением. И, наконец, когда количество подобных моментов достигает критической точки и переходит в качественно новый виток возмущения, происходят страшные порой и ужасные события в когда-то мирной семье. Начинается бунт на корабле!
Да, порой любое женское несогласие с таким положением вещей и желание отстоять свое право на отдых, внимание и благодарность воспринимаются членами семьи бунтом. "А чего вы хотели? Заездили мамочку, а она вам будет как ни в чем ни бывало пряники на ужин подавать? Нет уж! Сами кашу варите. Мусор выносите, посуду мойте, стирайте и гладьте свои рубашки! А я пас, мне все это уже в печенках сидит! Я вам не рабыня!"
Знакомо? Но никакого бунта бы не было, если бы ей для начала просто сказали спасибо. А потом помогли или взяли на себя часть домашних обязанностей.
Никогда не воспринимайте усилия друг друга как должное!
Именно такое отношение к нам и нашим усилиям делает нас наиболее несчастными. И мужчин, в том числе. Когда их воспринимают как обязательный элемент материального достатка или сексуального удовлетворения и не ценят, то очень скоро они тоже чувствуют себя используемыми.
Одной из ведущих человеческих потребностей является признание нашей значимости. Нам важно знать, что мы необходимы другим людям, востребованы ими. Но информацию об этом можно получить только тогда, когда нас не воспринимают как должное, а благодарят.
Вспомните, как давно вы говорили окружающим людям спасибо просто за то, что они рядом с вами, что выслушали вас, придержали дверь в метро, пропустили вперед, подали руку, просто улыбнулись. Мы каждый день попадаем в ситуации, когда кто-то что-то делает для нас. На работе, в магазине, в парикмахерской, в ресторане, дома, на улице. Почему бы нам не поблагодарить человека за его усилия, даже если они входят в круг его профессиональных обязанностей. Именно благодарность других людей приносит нам удовлетворение от работы. Где бы мы ни работали. Вполне возможно, что продавщица проживет и без нашего спасибо, но если мы скажем это короткое слово, она почувствует себя более значимой, нужной нам и немножко более счастливой, чем без спасибо.
Когда нас воспринимают как должное мы превращаемся в рабов
Когда наши усилия воспринимают как должное, мы теряем интерес к жизни. Мы превращаемся в рабов обстоятельств. Одна читательница написала об этом в комментарии к статье "Ничего не успеваю", ее слова очень здорово характеризуют работодателей, которые воспринимают усилия своих сотрудников как должное и буквально превращают их в свою собственность. Вот о чем этот комментарий:
lizxim:
"Я делала то, что мне нравится — любила свою работу и выполняла ее хорошо. Вокруг это, похоже, оценили и работы стало слишком много. Кругом всех уволили — я все работаю. Повысили, назначили заведующей — я была против, прибавляют зарплату — мне некогда тратить деньги. Я не знаю, что такое приобретать что-то ненужное — я не бываю в магазинах и очереди меня тоже поэтому как-то не волнуют. Унылые домашние хлопоты меня тоже не напрягают — у меня нет семьи. И с фигурой у меня тоже нет проблем — осталось всего 46 кг. Мне не известны ваши проблемы. Я ни к чему не стремилась и не стремлюсь. Зато теперь я знаю, что такое счастье. Поспала и счастлива. Недавно хотела уволиться и перейти в другую компанию. Так мои работодатели перекупили меня у нового работодателя. Я — раб лампы".
Вот такая не очень веселая история. И то же самое случается с многими людьми, которые нас окружают. Случается, и с нами, когда нас начинают воспринимать как должное, и мы с этим соглашаемся, потому что любим свою работу, любим людей, которые рядом с нами, любим своих друзей и близким, которым не можем отказать в своем внимании.
Что же делать, чтобы нас не воспринимали как должное?
Во-первых, начните с того, что сами научитесь быть благодарными людям за их усилия в ваш адрес. Кем бы ни были эти люди. Пусть это будет мама или муж, ваш ребенок или лучшая подруга. Нужно помнить о том, что они не наша собственность и не созданы для того, чтобы ублажать нас, заботиться и тратить драгоценное время своей жизни только на нас. Не забывайте говорить спасибо даже там, где это, казалось бы, вовсе не нужно. От вас не убудет, а людям приятно. Делайте это искренне. От все души, а не формально. Быть благодарным кому-то даже за маленькую услугу это приятно и невольно возвышает вас в глазах окружающих, ведь они видят неравнодушного и внимательного к ним человека. Кто знает, может, кто-то из этих случайных людей станет вашим близким другом. Вполне вероятно, он когда-нибудь поможет вам в трудную минуту жизни. Только благодарите его не для этого, а просто от щедрости души.
Во-вторых, если вы чувствуете, что кто-то вас использует, не молчите. Скажите об этом. Может быть, человек не догадывается, что своей неблагодарностью или плохим воспитанием делает вам больно.
В-третьих, дозируйте свои усилия. Особенно, если видите, что их давно никто не ценит и думает, что все так и должно быть. Перестаньте быть матерью Терезой, альтруистом и трудоголиком, на котором все ездят. Не будьте рабом лампы.
Станьте лампой, без которой все погрузится во мрак. Дайте окружающим это почувствовать. Отключитесь на время, займитесь собой, полюбите себя, уйдите на больничный, в отпуск, покажите свою ценность и незаменимость. Иными словами, научите людей вас ценить. И тогда они перестанут воспринимать вас как должное.