Мы не будем сейчас спорить, обусловлено ли это непонимание биологическими или социальными причинами. Просто пока оно есть. И с ним надо как-то жить (по-возможности, конечно, счастливо). Как — рассказывает Анетта Орлова, психолог, радиоведущая, руководитель центра "Новый горизонт".

Мужчины и женщины вроде бы говорят на одном языке, но с разными акцентами. В том-то вся сложность — в акцентах! Иногда они раздражают настолько, что лучше вообще не продолжать разговор.

Он меня не слышит



В кабинет заходит красивая пара. Мужчина садится ближе к выходу, ноги вытягивает к двери (хочет сбежать), а руку — вдоль спинки дивана, словно приглашая супругу сесть рядом. Жена понимает сигнал — в этом есть надежда: ведь по тому, как рассаживаются пары в кабинете, уже многое можно понять.

На лице женщины разыгрывается целая пьеса. Сильное напряжение в руках выдает ее гнев, плечи бессильно опущены: она привыкла обижаться. Это ее способ воздействия на мужа. Его вина становится топливом для ее существования, а он в ответ мстит ей отсутствием эмоциональной реакции.

Она обижается — он игнорирует обиду — это обижает ее еще сильнее… Вот этот коммуникативный паттерн в их взаимоотношениях приводит ко все большему отчуждению.

Первая фраза жены: "Вы наша последняя надежда, он меня не слышит, я очень устала так жить, мне надо выговориться!", — и дальше, без всякой паузы, супругу: "Может, ты хоть здесь что-то скажешь! Живешь, как тебе удобно, а мы для тебя фон!"

Мужчина: "Я хотел бы, чтобы вы помогли нам. Слишком высоки риски, я люблю дочь", — при этих словах он начинает ерзать на диване. Ему хочется уйти. Но он ведь любит дочь. "Жена ревнует меня к моим коллегам-женщинам. Это уже переходит все границы. Я устал от такой жизни".

Жена: "Видите, я права! Он только про себя, его я вообще не интересую".

Их жалобы не совпадают. Они пришли к психологу по разным поводам! Это не сиюминутный эффект, годами эти люди накапливали по отношению друг к другу претензии, которые превратились в огромные архивы обид и теперь мешают им видеть друг друга. А ведь они женились по большой любви, возможно, подо всем этим грузом ростки нежности и доверия еще живы… Как их спасти?



Смена фокуса





Залог спасения — в смене фокусов. Постарайтесь пока не говорить о том, что волнует вас, хотя бы в порядке эксперимента взгляните на ситуацию из фокуса партнера. Побывав в "ты-фокусе", переместитесь в "они-фокус". Сыграйте в игру, где вы оператор, который снимает чужой диалог. Приглядитесь и прислушайтесь: что происходит между участниками? Говорят ли они об одном и том же? Кто говорит больше, а кто отмалчивается?





Прислушайтесь к тону говорящих: возможно раздражение и гнев настолько зашкаливают, что голоса становятся металлическими, слова просто трудно воспринять и осмыслить.

Постарайтесь представить, что выключаете звук у вашей камеры, понаблюдайте только за телесным кодом. Как вы расположились в пространстве, что выражает ваша мимика, какие чувства написаны на вашем лице, о чем говорит мимика партнера. Ответьте себе на вопрос: хочется ли приближаться и быть рядом с такими эмоциями? Или лучше задерживаться как можно дольше на работе или вообще не приходить домой?

Это чисто оценочное, диагностическое действо, которое поможет вам освободиться от привычных паттернов. Теперь переходим к приемам, которые (при определенном старании) приведут вас к взаимопониманию.



Женско-мужской разговорник



В чем разница? Беседа не имеет смысла, целей и задач. Ее суть — в самом процессе, в том, что вам нравится общаться друг с другом. Это общение неспешное, за чашечкой чая на кухне дома, на прогулке, в музее или в бане — в любом месте, где вам хорошо. Когда вы начали встречаться, вы же только об этом (то есть обо всем и ни о чем) и говорили. Но огромное количество задач, которые должна решать семья, вынуждает со временем менять темы. Постепенно общение трансформируется из семейной беседы, которая скрепляет отношения в паре, в бытовой разговор: постройка дачи, ремонт, обучение детей, медицинские полисы, ипотека… Стиль общения скорее деловой, нежели романтический.

Отчужденность возникает, когда люди за функциями прячут себя самих. Поэтому ваша задача — вернуть разговоры "ни о чем". А на самом деле о том, что вас задевает эмоционально: об интересах, жизненной позиции, прочитанной книге, ссоре с другом…

Выделяйте время для общения на позитивные темы. Постарайтесь подмечать что-то хорошее за день, вечерами это обсуждайте. Если встреча за ужином не будет представляться мужу планеркой с выдачей заданий, то он, возможно, будет меньше задерживаться на работе.

Откажитесь от обвинений

Вообще. Чтобы общение продолжалось, оно должно быть безопасным.

Если вы хотите наладить диалог с мужчиной, то недостаточно только выслушать его, важно еще не наброситься сразу же с упреками или обвинениями.

Если вы сразу начнете предъявлять претензии по поводу сказанного, вряд ли это будет способствовать сближению или хотя бы продолжению разговора. Даже если вы столкнулись с неприятной подачей информации или фактами, постарайтесь выразить свои чувства в форме Я-сообщения. Пример:

Муж: Быстрее бы уже 23 февраля, так охота с Юриком на пару деньков в Тверь съездить, хоть попаримся и отдохнем.

Ответ через ТЫ-сообщение: То есть ты предпочитаешь компанию Юрика, а не меня?

Ответ через Я-сообщение: Понимаю тебя: мужские праздники — в мужской компании. Но мне без тебя бывает грустно.

Заметьте, ответ через Я-сообщение не означает, что муж не уедет с Юриком в этот раз. Он лишь означает, что вы понимаете его чувства и испытываете свои.

Не давите на жалость

