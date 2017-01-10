Что такое мизогиния





Термин "мизогиния" (от греческого misos (отвращение) и gyne (женщина) появился не вчера — еще в прошлом веке установка, что женщина "не дотягивает" до мужчины, воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Вспомните народный фольклор: "Молчи, женщина, твой день — восьмое марта", "курица — не птица", "баба за рулем — как обезьяна с гранатой". А кино? Гоша из фильма "Москва слезам не верит", отвечая на вопрос девочки Александры о зарплате, снисходительно говорит: "Да уж побольше твоей матери". О мужских шуточках про женскую логику и говорить нечего — достаточно открыть любую социальную сеть. Это было нормально — считать, что женщина по определению на порядок хуже мужчины и многие вещи ей недоступны просто потому, что так уж сложилось: вождение автомобиля, руководство собственным бизнесом, карьера в большой политике.





В 21 веке патриархальная модель поведения уже не воспринимается, как единственная (чему мы, разумеется, очень рады): Интернет помог разобраться в том, что феминистки — вовсе не некрасивые мужеподобные женщины, которые ненавидят мужчин и предпочитают лично укладывать шпалы и таскать тяжелые сумки из супермаркета, карьеру можно сделать одинаково успешной вне зависимости от пола, а никакой "женской" или "мужской" логики не существует — есть просто логика или ее отсутствие, но от гендера это тоже не зависит.





Однако несмотря на все приятные перемены, мизогиния не исчезла совсем — дискриминация и деление людей на лучших и худших только на основании пола существует. Причем дискриминировать стремятся далеко не всегда мужчины. Женщины часто и с удовольствием принижают других женщин, в ход идет все — от "я не верю в женскую дружбу, у меня больше с парнями получается дружить" до "сама виновата, нечего было короткую юбку надевать и по темноте шляться — конечно, изнасиловали". Женская мизогиния выглядит парадоксом — а как же женская солидарность, поддержка, сочувствие, в конце концов? — но только на первый взгляд.





Привилегии

Конечно, 21 век многое изменил в нашей жизни — еще сто лет назад один тот факт, что женщина работает и получает за свою работу деньги (не наравне с мужчинами, а в принципе), был революционным, а сегодня мы уже не удивляемся тому, что женщины пилотируют авиалайнеры и участвуют в президентской гонке. Однако даже в 2017 году российское общество все еще достаточно патриархально, и мужчины находятся в более выгодном положении, чем женщины. А привилегий и комфорта так или иначе желают все люди. Помните, как это было в детстве? Девочка приходит в новую школу — и старается подружиться не с изгоем, сидящим за последней партой, а с самой популярной девочкой в классе. Во взрослой жизни все ровно так же, только для того, чтобы получать бонусы привилегированного общества, дружить надо не с девочками, а с мальчиками. Отсюда желание общаться "только с мужиками" и стремление высмеять черты, считающиеся женскими: например, чувствительность, сентиментальность, осторожность. Осторожничаешь на дороге — значит, "водишь, как баба", к которой со стороны мужчин-водителей никакого уважения ждать не приходится, "паркуешься, как мужик" — повод гордиться собой и своей непохожестью на остальных женщин.



Разделению общества на классы — высший мужской и женский, чуть пониже, ежедневно способствует само общество, провоцируя мизогинию со стороны женщин. Вспомните, например, называют ли мужские разговоры болтовней? Практически никогда. Болтовня — что-то малозначительное и не очень нужно, считается исключительно женской прерогативой, словосочетание "мужская болтовня" практически не встречается. Разделение занятий на мужские и женские, профессий (несмотря на все авиалайнеры и политические кампании!), даже автомобилей — все это приводит к тому, что женщины стараются отмежеваться от не таких уж привлекательных в обществе "бабьих штучек", а проще всего сделать это, поведя себя как мужчина — то есть поставив себя выше женщин.

Иллюзия контроля

Есть и другой способ получить привилегии или комфортную жизнь, точнее, иллюзию таковых: разделить всех женщин на нормальных и не очень, и примкнуть к первым.

Пример: недавний флешмоб #янебосьсказать, в котором женщины рассказывали о насилии. Флешмоб оказался страшным не только из-за самих историй, но и из-за наглядной демонстрации того, как жестоки могут быть женщины друг к другу. Девушка рассказывает об изнасиловании, а в ответ получает "сама виновата", "ты же ночью к нему своими ногами пришла", "ну и что, это же твой муж, конечно, ему хотелось секса", "нечего было так наряжаться" — женщины открыто говорили о том, что с "приличным человеком" такого случиться не может.



Приличная или "нормальная" женщина ни за что не поедет с малознакомым мужчиной к нему домой, не пойдет домой без провожатого, не сядет в такси ночью — не окажется в ситуации, когда ей могут причинить вред. Потому что стоит надеть короткую юбку или зайти в лифт с незнакомцем — и вред обязательно причинят, о чем было известно заранее, и нечего теперь жаловаться. Отсутствие эмпатии, то есть умения сопереживать другому человеку вне зависимости от его пола и степени вины, — отдельная большая тема. В данном же случае женщины, объясняя другим женщинам, почему они "сами виноваты", пытаются обезопасить себя: я так не делаю (не пью, не ношу обтягивающих платьев, не крашусь, не езжу с незнакомцами и т.д.) — значит, со мной такого никогда не случится. Проблема в том, что это не работает — контроль бесполезен и случиться может все что угодно, с кем угодно и в любой момент. Но признавать тот факт, что навредить могут вне зависимости от "нормальности" — болезненно и страшно.

Конкуренция

Россия считается страной "дефицита мужчин". Неудивительно — в 2016 году в нашей стране проживало 78,5 миллионов женщин и 67,7 миллионов мужчин. То есть на 11 158 девчонок, по статистике, приходилось всего 10 ребят. В условиях настолько конкурентной среды и с учетом патриархального общества, диктующего, что замужество — признак состоявшегося человека, женщины, разумеется, ищут способы выделиться.



Один из них — дистанцироваться от других женщин с помощью мизогинии. Отсюда высказывания вроде "розовый — это бабский цвет", "я вам не какая-то там телочка" и прочее. Все женское — бестолковое, а я толковая, обрати на меня внимание.



