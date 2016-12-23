1. Смотрите человеку в глаза





Это показывает, что вы уверенны в себе и не боитесь получать то, чего хотите. Уверенность — это сексуально, и прямой зрительный контакт — лучший способ это показать.





2. Улыбайтесь





Это самый быстрый способ стать привлекательнее. Люди хотят общаться с счастливыми и позитивными людьми.





3. Разговаривайте со всеми





Научитесь хоть парой фраз, но перекинуться с каждым человеком, которого вы встречаете, и учитесь слушать. Когда вы задаете человеку вопросы о нем, когда он рассказывает вам о себе, это активизирует в его мозге центры удовольствия, связанные также с деньгами и едой.





Если вы можете показать, что вам действительно не безразличен человек, и что вы готовы выслушать его, вы станете для него более привлекательной.





4. Стойте ровно, с хорошей осанкой





Это демонстрирует вашу уверенность в себе, готовность действовать. А когда вы горбитесь и сворачиваетесь клубочком, чтобы вас никто не заметил, так и будет.





5. Делайте комплименты





Мы все любим получать комплименты: это показывает, что люди замечают то, что мы приложили усилия. Заставьте человека почувствовать, что он самый важный, кого вы встретили сегодня, и вы сразу ему понравитесь.





6. Чувствуйте себя комфортно





Чтобы понравиться другим, вы должны понравиться себе. Научитесь принимать себя такой, какая вы есть, и вы станете более уверенной. Не пытайтесь играть кого-то, чтобы понравиться другим.





7. Пойдите в спортзал





Так вы не только станете физически лучше выглядеть, но и эмоционально почувствуете себя лучше. Все из-за выработки гормона эндорфина, который наполнит вас позитивной энергией.





8. Живите здесь и сейчас





Перестаньте переживать о том, что подумают другие, что вы якобы обязаны сделать.





9. Найдите свой личный стиль





Носите ту одежду, которая вам нравится — так вы будете чувствовать себя комфортнее и привлекательнее. И помните, что красный цвет подсознательно больше нравится мужчинам.





10. Используйте помаду





Одно из первых, на что мужчины обращают внимание в женщинах — это губы. Так что выбирайте качественную помаду, желательно не слишком темных тонов. Опять-таки — красный — идеальный вариант, просто подберите подходящий вам тон.







