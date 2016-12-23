Есть 10 простых вещей, которые можете сделать, чтобы буквально мгновенно стать более привлекательной для окружающих, пишет "Клубер".
1. Смотрите человеку в глаза
Это показывает, что вы уверенны в себе и не боитесь получать то, чего хотите. Уверенность — это сексуально, и прямой зрительный контакт — лучший способ это показать.
2. Улыбайтесь
Это самый быстрый способ стать привлекательнее. Люди хотят общаться с счастливыми и позитивными людьми.
3. Разговаривайте со всеми
Научитесь хоть парой фраз, но перекинуться с каждым человеком, которого вы встречаете, и учитесь слушать. Когда вы задаете человеку вопросы о нем, когда он рассказывает вам о себе, это активизирует в его мозге центры удовольствия, связанные также с деньгами и едой.
Если вы можете показать, что вам действительно не безразличен человек, и что вы готовы выслушать его, вы станете для него более привлекательной.
4. Стойте ровно, с хорошей осанкой
Это демонстрирует вашу уверенность в себе, готовность действовать. А когда вы горбитесь и сворачиваетесь клубочком, чтобы вас никто не заметил, так и будет.
5. Делайте комплименты
Мы все любим получать комплименты: это показывает, что люди замечают то, что мы приложили усилия. Заставьте человека почувствовать, что он самый важный, кого вы встретили сегодня, и вы сразу ему понравитесь.
6. Чувствуйте себя комфортно
Чтобы понравиться другим, вы должны понравиться себе. Научитесь принимать себя такой, какая вы есть, и вы станете более уверенной. Не пытайтесь играть кого-то, чтобы понравиться другим.
7. Пойдите в спортзал
Так вы не только станете физически лучше выглядеть, но и эмоционально почувствуете себя лучше. Все из-за выработки гормона эндорфина, который наполнит вас позитивной энергией.
8. Живите здесь и сейчас
Перестаньте переживать о том, что подумают другие, что вы якобы обязаны сделать.
9. Найдите свой личный стиль
Носите ту одежду, которая вам нравится — так вы будете чувствовать себя комфортнее и привлекательнее. И помните, что красный цвет подсознательно больше нравится мужчинам.
10. Используйте помаду
Одно из первых, на что мужчины обращают внимание в женщинах — это губы. Так что выбирайте качественную помаду, желательно не слишком темных тонов. Опять-таки — красный — идеальный вариант, просто подберите подходящий вам тон.
По материалам — Soulpost