На днях "Икеа" запустили интернет-магазин, и в соцсетях тут же стали шутить о том, что наконец-то мучения мужчин окончены. Ну, потому что "Икеа" — это же мужской ад, куда ни один половозрелый самец по доброй воле не забредет. Смех смехом, а я еще раз подумала о том, как мы любим обобщать.

"Мужчины любят то, мужчины не любят это". Мужчины как вид.

Каждый раз, когда я слышу одну из таких фраз, меня охватывает дикая тоска. Такая, знаете, унылая безысходность, которая живет в панельных пятиэтажках рабочих поселков, где давно нет работы, нет денег, да и людей почти нет, а есть только железнодорожные пути, по которым, не останавливаясь проезжают поезда.

Эта тоска мешает мне поддержать разговор, и рассказать, например, что мой муж больше чем я любит ездить в магазины со всякими штуками для дома. И мне иногда приходится задавать ему вопросы вроде "Ты уверен, что нам нужна еще одна баночка для крупы?"

Потому что он живой человек, которому нравится, когда вокруг уютно, и который с удовольствием участвует в создании этого уюта. И любовь к красивой посуде, хорошему постельному белью, удобным шкафчикам и полочкам никогда не мешала ему, срывая горло, кричать на футболе "Эй, Семак, давай забей!", разбираться в оружии, интересоваться политикой — или что там еще считается "мужскими" хобби?

Или вот коллега рассказывает, как съездил в Амстердам. Что, вы думаете, он оттуда привез? Луковицы тюльпанов. Которые не взошли на его балконе потому что московская весна оказалась слишком суровой.

Такой же суровой, как стереотип о настоящем мужчине.

Знаете, за годы работы в СМИ я так и не поняла до конца, что появляется раньше — курица или яйцо. В смысле, интерес зрителей и читателей заставляет штамповать полные стереотипов истории или люди просто смотрят и читают все это, потому что у них особо нет выбора. Но если в течение дня погрузиться в мир отечественных телешоу, сериалов и популярных развлекательных сайтов, мы скоро узнаем о том, что настоящий мужчина брутален, немногословен, не хочет жениться, не терпит сантиментов и в любой момент готов голыми руками раскидать толпу хулиганов с ножами в подворотне.

Парадоксально, но при этом он весьма пуглив — отпугнуть его можно, накрасив ногти любым цветом, кроме бледно-розового, сделав "гульку" на голове или надев пальто в стиле оверсайз.





Вы найдете много статей об этом в женском глянце (я так думаю, они появляются, когда руководство ставит невыполнимый план по посещаемости) — в них обычно какой-нибудь Петр, 33, Григорий, 25, и Андрей, 41, важно комментируют модные тренды от лица всех мужчин планеты.

Настоящий мужчина уживается только с девушкой-принцессой, удивительной феей, порхающей на тонких каблучках, которая говорит намеками и умеет томно молчать на вопрос "Что случилось?"

В день, когда он купит прокладки для своей девушки, случится конец света, поэтому настоящий мужчина никогда не сделает этого. То есть он, конечно, смог бы спасти мир в случае чего, но зачем так рисковать.

И разумеется, настоящий мужчина занимается своим особым "мужским делом". Работа по дому — это вообще не для него, максимум он может достать майонез из холодильника, чтобы помочь жене.

Моя подруга, назовем ее Маша, 6 лет назад вышла замуж за чудесного парня, назовем его Иван. Семейные обязанности они мирно поделили поровну, но лишь в одном не могли сойтись: кто будет мыть унитаз.





Договориться никак не получалось — почему-то им двоим это занятие казалось особенно трудным и унизительным, хуже, чем глажка белья, мытье посуды или пола.





И вот, когда у интеллигентного, прогрессивного Ивана закончились все нормальные аргументы, он схватился за последний аргумент, древний и убедительный, как дубина: ты должна мыть унитаз, потому что ты женщина!

– Очень интересно, и чем же я от тебя отличаюсь? Думаешь, у меня в результате эволюции выросли ершики вместо рук? Или меня с детства родители как-то по-особенному готовили к мытью унитазов?

Ничего не осталось Ивану, как тяжело вздохнуть: "Похоже, я женился на феминистке". С тех пор живут они мирно и счастливо, и унитаз моют по очереди.

А я смотрю на всех знакомых и думаю, что они все очень разные. И нет ни одного, который бы соответствовал вот этому виду, сотканному из клише, под названием "типичный мужчина".





Есть мужчины, которым нравится водить мотоцикл. Есть мужчины, которым нравится выращивать чабрец на подоконнике. А некоторым нравится и то, и другое.

Возможно, я не права, но мне кажется, люди, которые упорно цепляются за стереотипы — колоссы на глиняных ногах. Они толком не понимают, кто они на самом деле такие, и мантра "я мужик" дает им хоть какую-то опору. Но что делать, если лишить их атрибутов мужественности в их понимании — приличной работы, богатырского здоровья или чем там они гордятся. Что тогда останется?

Насколько легче станет жить, если просто помнить о том, что каждый прежде всего — личность. И этой личности, независимо от пола, может быть присуща, а может не быть, сила характера, смелость, целеустремленность, любовь к тюльпанам, красивым чашкам или кофе латте.

Если человек принимает этот факт, у него намного больше шансов быть счастливым.