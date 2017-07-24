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Проверьте себя: простой тест позволит узнать, насколько вы нравитесь окружающим людям

DELFI Woman
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Проверьте себя: простой тест позволит узнать, насколько вы нравитесь окружающим людям
Foto: Shutterstock

А вы знали, что ученые проследили связь между лицом и именем человека? Все дело в гласных вашего имени и насколько угловато ваше лицо. Woman’s Day предлагает вам пройти простой и научно обоснованный тест.

Ученые университета Отаго в Новой Зеландии провели исследование и выяснили, что люди, у которых имя подходит их лицу, нравятся окружающим больше, чем другие. Например, круглые лица хорошо сочетаются с именами, в которых есть "круглые" гласные, например, Том. А квадратные, треугольные или прямоугольные лица сочетаются с "резкими" именами, например, Кристина. Этот феномен называется "эффект буба-кики".

Хотите узнать, насколько вы нравитесь людям? Пройдите этот простой и короткий тест.

1.Определите форму своего лица и подсчитайте пункты:

Угловатое лицо: 3 пункта
Круглое лицо: 1 пункт
Среднее между угловатым и круглым: 2 пункта

2.Подсчитайте пункты по гласным в вашем имени:

А: 2 пункта
Е, Э: 3 пункта
И: 3 пункта
О: 1 пункт
У, Ю: 1 пункт

Теперь подсчитайте средний пункт вашего имени (сложите сумму гласных и разделите ее на их количество). Например, для имени Катерина средний пункт будет 2,5:

А=2, Е=3, И=3, А=2
2+3+3+2=10
10÷4=2,5.

3.Подсчитайте разницу пунктов за лицо и пунктов за имя: отнимите от большего меньшее. Например, если у Катерины угловатое лицо (3 пункта), то ее результат равен 0,5: 3-2,5=0,5.

4.Чем меньше конечное число, тем вы привлекательнее.

Результат варьируется от 0 до 2. Если у вас получился 0, то вы входите в категорию самых привлекательных людей. Во всяком случае так считают новозеландские ученые.

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DELFI Woman

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