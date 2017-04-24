Когда ты думаешь, что одна не сможешь. Когда уверена, что больше никому не будешь нужна. Когда сомневаешься в своей женственности и привлекательности. Когда думаешь, что все вокруг в паре, и только ты — одна. Когда твоя сексуальность разрушена предыдущими отношениями, и ты боишься показать свое тело. Тебе и самой на него не хочется смотреть.





Когда думаешь, что больше никогда никого не встретишь. Когда забываешь, как пахнет мужчина.





Когда много месяцев или лет не чувствовала ласки и теплого родного тела рядом. Когда не с кем разделить и некому поплакаться. Когда никто не пожалеет и не подскажет выход. Когда некому поддержать и снять хотя бы часть ответственности, которая прибивает тебя к земле. Когда тоска и безысходность делают тебя на пятнадцать лет старше. Когда почти поверила в то, что любовь больше не случится, и уговариваешь себя, что согласна на отношения без обязательств.





Когда все это произойдет с тобой, ты начнешь жить. Сама. Для себя. Благодаря себе. Когда ты отпустишь желание быть с кем-то, ты станешь свободной. Ты начнешь видеть, что мир больше, чем ты замечала прежде. Ты начнешь чувствовать любовь в себе и вокруг себя. Не потому, что тебя любит кто-то конкретно, а потому, что ты живешь. Мир дал тебе возможность воплотиться, проявив самую большую любовь, на которую способен.





Открыв свое сердце и исцелившись от ран, ты поймешь, что мужчины хотят любви так же, как и женщины, и их так же пугает одиночество. Ты перестанешь бояться.





Ты научишься видеть больше, слышать глубже, чувствовать тоньше. Ты научишься по-настоящему доверять мудрости мироздания и не держаться за то, что уходит. Ты поймешь, что жизнь как река: ты поплывешь, если расслабишься и перестанешь паниковать. Ты поверишь, что всегда будет что-то другое, тебе только нужно перестать цепляться за прошлое и привычное. Ты захочешь освободиться от навязанных стереотипов и чужих ожиданий. Ты научишься жить в потоке и принимать поток. Ты научишься смирению.





Когда ты станешь собой, ты больше не будешь одна.