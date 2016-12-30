"Рождество и Новый год — для многих сложное время, не только из-за темноты и холода, но и из-за сложных семейных отношений, повышенной взаимной напряженности, ссор и скандалов. Всплывают старые обиды, деньги на исходе, или же действительность слишком расходится с мечтами об идеальных праздниках. Недаром в январе и феврале наблюдается всплеск разводов и депрессии, — отметил профессор Эд Уоткинс (Ed Watkins) из Университета Эксетера (Великобритания). — Обсуждение конкретных деталей того, что произошло между вами, поможет предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации и без потерь пережить праздники".





К таким выводам Уоткинс и его коллеги пришли в результате серии психологических экспериментов. Итоги показали, что так называемое "застревание" на источнике стресса, например на семейной ссоре, бесконечное "пережевывание" во внутреннем монологе одних и тех же болезненных подробностей произошедшего или собственных обид — прямой путь к депрессии.





Если же люди учатся последовательно "прокручивать" в голове сцену скандала, сфокусировавшись на самых чувствительных деталях, включая тон голоса и произнесенные слова, могут в точности вспомнить все, что произошло, как именно, в каком контексте и где это случилось — это помогает более конструктивно отнестись к ссоре, прекратить расстраиваться, избавиться от негативных мыслей и восстановить душевное равновесие.





Тренируясь, лучше избегать вопроса: "Почему это произошло со мной?", а сосредоточиться на вопросах: "Как это произошло?", "Что нового в этой ситуации?", "Что я могу сделать, чтобы исправить эту ситуацию?", советуют психологи. Этот метод может помочь не только при выяснении отношений в семье, но и в других стрессовых ситуациях.