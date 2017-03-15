По словам специалистов, современным молодым людям трудно заводить друзей. При этом они испытывают сильное влияние соцсетей. Молодежь проводит слишком много времени в соцсетях, и поэтому страдает от одиночества. Мало кто гуляет — все пытаются найти друзей в интернете.





Еще один аспект: молодые люди постоянно сравнивают себя с другими пользователями соцсетей. У них может сложиться впечатление, что другие активно веселятся и в целом имеют более интересную жизнь. В целом все это ведет к подмене реальных друзей виртуальными и чувству социальной изоляции.





Опрос более 5000 человек разного возраста показал: 18% чувствовали себя одинокими большую часть времени. Но в группе лиц 16-24 лет на это жаловались 32%, а в группе лиц "за 65" — лишь 11%. Также было установлено: каждый двадцатый говорил, что его никогда не любили, каждый восьмой считал, что ощущение любви — редкое явление. В целом чаще всего у людей было 2-3 близких друга. Но у каждого восьмого не было близких друзей вовсе. Лишь у каждого 20-го оказалось больше 10 близких друзей.