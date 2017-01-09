Я не буду утверждать, что это исключительно женская тема. Отношения могут не складываться и у мужчин, и у женщин. Причин для этого может быть много, одной из самых распространенных является то, что внутри человека нет места для новых отношений. Место, которое определяют, как вакантное, на самом деле занято кем-то другим. Кто это может быть?

"Мой бывший"

Отношения с человеком закончились давно, но внутри женщина его не отпустила. Она все еще ждет, что ушедший возлюбленный вернется обратно. Этот код забит в наше коллективное бессознательное: русские женщины поколениями ждали возвращения мужчин с войны, из армии (а до революции там служили по 25 лет), весь русский фольклор построен на истории ожидания милого из далекой сторонушки. Современная жизнь намного гуманнее — войн, к счастью, стало меньше, в армии служат всего год. Но природа ожидания нам настолько близка и понятна, что, разорвав отношения, мы на самом деле не проживаем это расставание внутри себя, а продолжаем ждать. Психологическое время замирает, место внутри остается занято. Следующие отношения не могут начаться, пока не прожито расставание с предыдущим партнером. Его придется прожить: с психологом — так быстрее, или самостоятельно — ежедневно, раз за разом приучая саму себя к мысли, что бывший любимый не вернется, что, все что было между вам, закончилось.



"Не такой, как папа"

Женщина бессознательно сравнивает всех мужчин с папой. Папа самый лучший, самый умный, самый красивый. Отца, возможно, уже даже нет в живых, но ведь она помнит, как он ее защищал, как носил на плечах и решал все проблемы: от разбитой коленки до серьезного разговора "с тем дураком из параллельного". Папа прочно занял место рядом с выросшей девочкой, которая не совсем выросла. Она сравнивает всех мужчин, которых встречает, с отцом, и ждет, что кто-то из них заменит ей его — возьмет на себя все хлопоты, утешит, решит проблемы. Но отношения взрослых мужчины и женщины не похожи на отношения родителя и ребенка. Поэтому любой молодой человек априори проигрывает отцу, а отношения с ним заканчиваются, не успев начаться — претендент просто уходит, не пройдя тест. А оставленная девушка уверена, что поступает правильно, ведь "Папа бы так никогда не поступил. Он никогда бы меня не бросил!"



"Не такой, как я"

А бывает, что все пространство внутри занято собой, любимой. Любимой условно, потому что к себе такая женщина ежедневно предъявляет список нелегких требований — и, как правило, все их выполняет. Красота, ум, эрудиция, карьерные успехи — все должно быть на высшем уровне. Ее внутреннее пространство занято работой над собой, тренировками души и тела. Но совершенство недостижимо и съедает все свободное время — его просто не остается на то, чтобы присмотреться к кому-то другому. Особенно не такому идеальному, как она сама.



В отношениях люди дополняют друг друга, для того, чтобы сложилась пара, одному человеку должно недоставать чего-то, что есть у другого. И для этого "другого" внутри должно быть свободное место. Если это место занято, скорее всего, занять его будет невозможно. Поэтому прежде чем искать новые отношения, нужно обязательно разобраться с самой собой: проверить, поместится ли во внутреннем пространстве еще кто-нибудь.

