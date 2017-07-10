Пять идей, которые помогут вам насладиться этим летом на все 100%

Прискорбно, но прошла уже половина лета, а погода пока так и не позволила нам полноценно насладиться этим чудесным временем года. Но не стоит печалиться! DELFI Viņa предлагает вдохновиться идеями, которые помогут вам наверстать упущенное.
Море, солнце и жара вовсе не являются обязательными условиями для хорошего отдыха летом (да, мы прекрасно понимаем, как это звучит, и все же…). Поэтому предлагаем не расстраиваться унылым показателям термометра, а взять лето в свои руки и отдохнуть на полную катушку! Кстати, в каждом из нижеприведенных пунктов вы также найдете ссылки на тематические статьи и рецепты.