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Пять идей, которые помогут вам насладиться этим летом на все 100%

DELFI Woman
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Дождливые дни посвятите хорошим фильмам или книгам
Пять идей, которые помогут вам насладиться этим летом на все 100%
Foto: Shutterstock
Дита Виновскаредактор DELFI Viņa

Прискорбно, но прошла уже половина лета, а погода пока так и не позволила нам полноценно насладиться этим чудесным временем года. Но не стоит печалиться! DELFI Viņa предлагает вдохновиться идеями, которые помогут вам наверстать упущенное.

Море, солнце и жара вовсе не являются обязательными условиями для хорошего отдыха летом (да, мы прекрасно понимаем, как это звучит, и все же…). Поэтому предлагаем не расстраиваться унылым показателям термометра, а взять лето в свои руки и отдохнуть на полную катушку! Кстати, в каждом из нижеприведенных пунктов вы также найдете ссылки на тематические статьи и рецепты.

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Дождливые дни посвятите хорошим фильмам или книгам

Source info

DELFI Woman

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