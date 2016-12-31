Простые подсчеты показывают, что у "нормальной" женщины должно быть 48 часов в сутках. Поскольку устроить такое не под силу даже богине домашнего очага, что-то придется исключить. И мы предлагаем для начала отказаться от попыток стать идеальной домохозяйкой. Это особенно актуально сейчас, во время ежегодного предпраздничного "домохозяйского марафона".