"Почему не нужно убивать десять часов и много, много миллионов собственных нервных клеток на то, чтобы накрыть идеальный новогодний стол, идеально убрать квартиру и выйти к гостям в идеальном же платье. Поберегите себя!", — советует Passion.ru.
Простые подсчеты показывают, что у "нормальной" женщины должно быть 48 часов в сутках. Поскольку устроить такое не под силу даже богине домашнего очага, что-то придется исключить. И мы предлагаем для начала отказаться от попыток стать идеальной домохозяйкой. Это особенно актуально сейчас, во время ежегодного предпраздничного "домохозяйского марафона".