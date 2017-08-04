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Пять причин, по которым дружба с бывшим может вам угрожать

DELFI Woman
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Пять причин, по которым дружба с бывшим может вам угрожать
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Бывает, после расставания один из партнеров настаивает на продолжении отношений в качестве друзей. И вроде бы в этом нет ничего плохого, но иногда стоит подумать дважды, прежде чем соглашаться на такой риск. Вместе с Power of Positivity мы разбираемся, почему дружба с бывшими может угрожать вашему будущему.

Не все бывшие одинаково полезны. Сегодня мы поговорим о той категории "эксов", которые притворяются вашими друзьями, чтобы повлиять на ваше настоящее и будущее выгодным им образом. Не самое лучшее поведение, верно? Согласно психологическим исследованиям, так поступают люди, обладающие качествами "темной триады" — нарциссизмом, манипулятивностью, психопатией. А это значит, что ваш бывший — человек агрессивный, лживый, эгоистичный и расчетливый. Теперь перейдем к причинам, почему такие люди хотят остаться с вами друзьями:

Ему нужны преимущества

По результатам исследования, "темные эксы" пытаются остаться с вами в друзьях по причинам, сильно отличающимся от причин нормальных людей. Как правило, они хотят сохранить доступ к вашим деньгам, сексу или другим вещам, представляющих для них выгоду.

Ему нужен контроль

Здесь в игру вступает нарциссизм. Люди, которые и в отношениях проявляли себя не самым альтруистичным образом, не меняются и после их окончания. Более того, если в отношениях они упивались своим контролем над вами, то они пойдут на многое, что вернуть себе утраченное чувство власти.

Он хочет разрушить ваши новые отношения

Дружба с бывшим партнером (особенно, если он никогда не отличался адекватностью) ставит под угрозу любые ваши настоящие или будущие отношения. Даже если вы продолжаете, на ваш взгляд, просто безобидно общаться с экс-бойфрендом. Если бывший уловит хотя бы малейший признак вашей романтической заинтересованности в ком-то другом, он приложит все усилия, чтобы в корне пресечь зарождающиеся отношения или разрушить уже начатые.

Он хочет воспользоваться вашей добротой

Если эгоистичность бывшего партнера не проявилась во время отношений, то велика вероятность, что она еще покажет себя во всей красе во время "дружбы" после окончания ваших с ним отношений. С таким человеком у вас не получится установить взаимно искренние отношения: практически любое его слово или поступок на самом деле является притворством с весьма определенной целью.

Он жаждет мести

"Месть — блюдо, которое нужно подавать холодным" — эта пословица прекрасно отображает причины, почему ваш бывший партнер может желать продолжать общения с вами. Если вы влюбились не в того человека, и поняли это только потом, будьте сейчас осторожнее с любыми словами, которые могут задеть его самолюбие — научно доказана прямая связь между людьми с подобными качествами и их потребностью в отмщении.

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DELFI Woman

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