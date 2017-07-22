Пять проверенных способов заставить партнера вас слушать

Если вам есть что сказать, и вы хотите, чтобы ваш партнер действительно вас услышал, то именно для вас вместе с Power of Positivity мы подготовили статью, которая научит вас доходчиво доносить свои мысли до второй половинки.

Проявляйте уважение к чужому мнению

Вы и ваш партнер — разные личности и несовпадение взглядов на тот или иной вопрос совершенно естественно. Вам может нравиться разная музыка, мебель, рецепты, политики, фильмы и туфли, однако когда разногласие набирает обороты, то это может привести к неприятным последствиям.





Доктор Леон Ф. Сельтцер из Psychology Today считает, что "если в момент разногласия вы чувствуете себя покинутым, то это тревожный звоночек". Сельтцер подчеркивает, что наши эмоции всегда контролируются нашим внутренним ребенком, а за логическую часть отвечает взрослое "я". Помните, что мысли и мнения обоих партнеров одинаково важны.

Слушайте внимательно

Как вы ведете диалог со своим партнером? Говорите ли вы без умолку или любите перебивать, вместо того чтобы молча выслушать? Если вы так делаете, то почему вы ожидаете от других того, на что вы сами неспособны? Когда вы действительно слушаете собеседника, вас будут слушать так же внимательно, ваши слова действительно возымеют эффект.

Ограничьтесь одной мыслью

Бесцельный монолог утомит даже любителя пофилософствовать. Почему? Потому что не давая возможности собеседнику участвовать в разговоре, говорящий показывает, что для него важнее высказаться самому, нежели обсудить вопрос с партнером. Представьте себе ситуацию, в которой ваш собеседник без умолку распространяется о чем-то, для вас совершенно неважном. Именно так вас воспринимает ваш партнер, пока вы не прекратите бомбардировать его словами. Выскажитесь по существу, затем подождите — так вы дадите собеседнику обдумать услышанное и ответить вам.

Говорите дружелюбно

Нейтральные и спокойные слова действуют намного эффективнее требовательных или враждебных, например, "пожалуйста" вместо "сейчас же". Если вы начнете с недружелюбного настроя, то вас никто не будет слушать, в худшем — разговор перерастет в перепалку. Категорически запрещены любые оскорбления, приказы и наставления. И старайтесь не повторять вопросы, иначе это похоже на допрос.

Не вините партнера

Винить и стыдить — в чем-то схожие понятия, которым совершенно нет места в романтическим отношениях. Если вы попытаетесь обвинить или пристыдить вашего партнера, будьте готовы к очень бурной ответной реакции, так как ваши действия воспринимаются не иначе как попытки занять позицию лидера посредством унижения партнера. Вы можете высказать свою точку зрения или рассказать о своих чувствах, но никогда не опускайтесь до обвинений и пристыживания.